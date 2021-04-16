Инвесторы раскупили все апартаменты в апарт-отеле BonApart

Спустя девять месяцев после старта продаж первого в городе сервисного апарт-отеля бизнес-класса BonApart все номера в проекте оказались распроданы, сообщила пресс-служба управляющей компании МТЛ. Объект расположен в центре Новосибирска. Введен в эксплуатацию в конце зимы, в июне начнет работать в режиме полноценного апарт-отеля. В задачи управляющей компании входит профессиональная эксплуатация здания и организация сервиса по гостиничным стандартам, а также обеспечение равномерной и эффективной загрузки апартаментов в интересах инвесторов.

— Это шестой апарт-отель, который мы берем в управление. Я очень рад, что жители Новосибирска быстро сориентировались в преимуществах нового продукта на рынке недвижимости. Сервисные апартаменты — это современный тип арендного жилья. Опыт работы МТЛ в Петербурге показал, что благодаря сочетанию краткосрочного размещения гостей и долгосрочной аренды апартаменты очень устойчивы к кризисам. Даже в пик пандемии загрузка действующих апарт-отелей не опускалась ниже 50%, — комментирует Николай Антонов, партнер и генеральный директор компании МТЛ. — С учетом реальной потребности Новосибирска в качественном арендном жилье, а также большого числа тех, кто приезжает сюда в командировки, на учебу, для лечения или бизнеса, думаю, что мы сможем обеспечить инвесторам доходность до 12% годовых.

Сейчас под управление МТЛ передано более 130 номеров BonApart. В будущем их может стать еще больше. Гостиничный оператор формирует пул корпоративных клиентов, которые будут обеспечивать стабильный спрос на временное жилье для сотрудников, расходы на аренду которого можно подтвердить документами.

Руководитель проекта Евгений Павловец добавил, что BonApart — первый сервисный апарт-отель в Новосибирске. Застройщиком проекта выступила новосибирская компания «СЗ «Техпроект». Она входит в ГК «НМК» (создан в 1999 году под брендом ГК «Новый Мир»). Компания «МТЛ. Управление недвижимостью» входит в ГК БестЪ» (Санкт-Петербург), также управляет сетью коворкингов PAGE (принадлежит ГК «БестЪ»).