С начала года СГК подключила 11 новых зданий к теплоснабжению от ТЭЦ Новосибирска

Всего до конца года компания планирует подключить к ресурсоснабжению не менее 110 новых зданий, а также подготовить техприсоединение строящейся ледовой арены.

С начала 2021 года к централизованному теплоснабжению подключились 11 новых объектов, в их числе четыре многоквартирных дома, а также медицинское учреждение — Центр молекулярной визуализации. На этапе строительства медучреждение потребляло небольшой объем ресурса, а с вводом его в строй тепловая нагрузка вышла на запланированный уровень.

Помимо домов и медицинских центров, СГК подключила и ряд объектов общественного назначения, например, гостиницу, магазины.

Суммарный объем подключенной за первый квартал нагрузки составил 6,3 Гкал/ч.

Всего до конца этого года энергокомпания планирует присоединить к ТЭЦ не менее 110 новых объектов, 97 из которых — многоквартирные дома. Застройщики готовят их к сдаче в разных районах города.

В плане этого года — техприсоединение тринадцати социальных объектов, по мере ввода их в строй.

Новые социальные объекты Новосибирска, которые планируется подключить к теплоснабжению от ТЭЦ в 2021 году:

три поликлиники — в Ленинском, Кировском и Октябрьском районах;

две школы — в Калининском и Центральном районах;

школа с детским садом в Дзержинском районе;

два физкультурно-оздоровительных комплекса в Ленинском и Дзержинском районах;

детский сад-ясли в Октябрьском районе;

детский сад в Дзержинском районе;

дом детского творчества в Ленинском районе;

спортивный комплекс в Заельцовском районе;

спортивный зал в Ленинском районе.

Будут подключены еще несколько десятков небольших объектов, таких как частные жилые дома, гаражные комплексы.

Кроме того, в третьем квартале нынешнего года СГК планирует обеспечить технологическое присоединение многофункциональной ледовой арены, которая строится к Молодежному чемпионату мира по хоккею.

По итогам года общая дополнительная нагрузка на станции составит около 100 Гкал/ч.

Фактическое количество подключений к системам теплоснабжения в 2021 году будет зависеть от объемов сдачи жилья. Основную часть новостроек застройщики, как правило, вводят в эксплуатацию в четвертом квартале, поэтому в первом полугодии объем техприсоединений обычно небольшой.

За 2020 год СГК подключила к системе централизованного теплоснабжения в Новосибирске 144 объекта с общей нагрузкой 100 Гкал/час.