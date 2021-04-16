В Новосибирской области похолодает до -16 градусов

В Новосибирской области ожидается похолодание до -16 градусов. Днем 17 апреля в Новосибирской области ожидается +3…+8 градусов, 18 апреля столбик термометра поднимется до +13 градусов, а 19 апреля похолодает до -5 градусов, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского Гидрометцентра.

— 19 апреля в отдельных районах небольшие, ночью по востоку местами умеренные осадки в виде мокрого снега, — рассказали синоптики.

Ночью 18 апреля температура опустится до -5 градусов, 19 апреля — до -13 градусов, 20 апреля — до -16.