«Инвестпроект» отремонтирует участок дороги до «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в Краснозерском районе

Подведены итоги электронного аукциона на ремонт автомобильной дороги «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пределах РФ)» в Краснозерском районе Новосибирской области, участки работ км 314+00 – км 315+000, км 324+000 – км 325+500, 337+000 – км 339+172, протяженностью 4,672 км.

Согласно проектной документации, подрядчик должен выполнить ремонт на участке дороги третьей категории. Вид покрытия — асфальтобетон. Ширина проезжей части 7 метров, количество полос — две.

Отмечается, что водоотвод по трассе на участке работ осуществляется за счет рельефа местности и искусственных водоотводных сооружений. Проектом предусмотрен ремонт водопропускных сооружений. Кроме того, подрядчик должен будет установить дорожные знаки на металлических оцинкованных опорах, сигнальные столбики и нанести дорожную разметку.

Согласно протоколу подведения итогов определения подрядчика, на участие в тендере было подано две заявки, одна из них отклонена, так как не соответствовала требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки.

— По результатам рассмотрения заявок на участие в закупке только одна заявка на участие в закупке соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки. В соответствии с п. 2 ч.1 ст. 52 Закона 44-ФЗ, электронная процедура признана несостоявшейся, говорится в протоколе.

Победителем закупки признано ООО Производственная компания «Инвестпроект». Компания выполнит работы за 184,4 млн рублей. Приступить к работам подрядчик должен с момента подписания контракта. Сдать объект 15 сентября 2023 года.

Ранее стало известно, что ремонт автомобильной дороги а/д «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пределах РФ)» в Ордынском районе Новосибирской области, протяженностью 14,7 км выполнит ООО «СтройСити» за 336,1 млн рублей.

Напомним, общая протяженности дороги «Новосибирск – Кочки — Павлодар» в пределах РФ составляет 431.06 км. Она проходит по территории Новосибирска, Новосибирского, Ордынского, Кочковского, Краснозёрского, Карасукского районов. Ремонт дороги проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». На 2023-2024 годы в планах ремонт 106 км дороги: в 2023 году планируется выполнить ремонт 67 км; в 2024 году запланирован ремонт 39 км.

По данным Seldon.Basis, ООО Производственная компания «Инвестпроект» образована в 2016 году. Уставной капитал 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — Строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Учредитель и директор — Наталья Бровкина. Чистая прибыль в 2022 году составила 8,16 млн рублей, выручка — 745,14млн рублей. У компании 18 выигранных контрактов на сумму 1,49 млрд рублей. Отмечается, что компания в основном выступает в качестве поставщика, но госконтракты составляют незначительную долю в выручке компании, возможно компания ориентирована на коммерческие поставки. В реестр недобросовестных поставщиков не включалась.

Ранее редакция сообщала, что определены подрядчики по четырем торгам на капремонт дорог в регионе.