Давление со стороны Вашингтона стало причиной прекращения транзита товаров из Турции в Россию

Власти Турции приняли решение последовать западным санкциям и остановить транзит товаров в Россию с 1 марта, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Блокировку экспорта санкционных товаров в РФ также подтвердил агентству главный исполнительный директор базирующейся в Стамбуле таможенной компании Subasi Мустафа Бояджиоглу.

По его словам, раньше не было проблем с продукцией, которую сначала импортировали в Турцию, а затем переправляли в Россию. Теперь же ограничения ввели на основе страны происхождения товара.

— Система оформления грузов в Турции просто перестала работать, — рассказала агентству совладелица компании Vendor Cargo Екатерина Лазуткина. — Таможенная платформа блокирует продукцию, предназначенную для отправки в РФ.

Напомним, что за прошлый год Турция, до сих пор не присоединявшаяся к западным санкциям, стала одним из крупнейших поставщиков товаров в Россию: экспорт вырос с $5,8 млрд до $9,3 млрд.

Ранее редакция сообщала, что IKEA включили в перечень товаров для параллельного импорта.

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