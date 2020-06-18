Из-за пандемии туризм «позеленеет»

Лето-2020 должно стать прорывным в активизации внутреннего туризма с «зеленой» тематической доминантой. Начальным событием тренда стал стартовавший 16 июня первый Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России. Примечательность его идеи в том, что территории-победители — они же и выгодополучатели, так как станут мастер-моделями для отработки инвестиционных и проектных техник в сфере экотуризма. Сообщество конкурсантов-соискателей пока открыто — в нем в числе прочего ожидают команды с сибирского юго-запада (Алтайского края и Республики Алтай), а также с Забайкалья и Камчатки.

Конкурс — совместный проект Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства экономического развития РФ и Агентства стратегических инициатив.

— Первый этап продлится до 28 июля, будут отобраны 30 национальных парков, — сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. — Они попадут в наш акселератор, а потом на 10 территориях будет реализован комплексный подход по развитию экотуризма.

Топ-10 объявят 16 октября. Дополнительный балл получат те территории-соискатели, которые могут вовлечь в свою команду представителей малого и среднего предпринимательства. Оценивается наличие уникальных объектов показа, потенциальная привлекательность для инвесторов.

На посвященной старту конкурса пресс-конференции в ИА «ТАСС» Сергей Иванов, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель конкурсной комиссии, подчеркнул, что идея эта родилась задолго до пандемии, а нынешняя ситуация просто актуализировала задачи: поскольку международный туризм на неопределенное время остается в «мерцающем» состоянии, у внутреннего туризма выросли шансы на результативный рывок.

— Многое там на сей момент сделано на уровне профанации, — пояснил Сергей Иванов. — В южной части озера, например, огромное количество малых отелей построено без всяких очистных сооружений.

Блестящие перспективы сибирского экотуризмаматерия, «заговоренная» до состояния клише. Настолько, что уже нуждается в переосмыслении. Даже Байкал как олицетворение сибирского туризматема, требующая перезагрузки.

По мнению министра, и предметный, и финансовый потенциал экотуризма огромны.

— Почти 13,9% территории России — это национальные парки и особо охраняемые природные территории, — констатирует Сергей Иванов. — У России по этой части мировой рекорд, но были на этих территориях не более 12% россиян. 1 млрд долларов в день — такова доходность общемирового экологического туризма.

По мнению Зарины Догузовой, руководителя Федерального агентства по туризму РФ, рост экотуризма — долгосрочный тренд. Контекстуальным союзником отрасли выступает демография: наиболее отзывчивы к идее экотуризма так называемые «зумеры». Именно они, 18-25-летние, дали большой (30%) прирост сообществу. Для них пассивно-пляжный или музейно-экскурсионный досуг уже не являются единственным олицетворением отпуска. Эти варианты для них не то чтобы одиозны, но уже не предпочтительны.

Как подчеркнула Зарина Догузова, Россия стоит на самом пороге темы. А глубокой проработкой ее славятся не только большие богатые страны, но и государства, скажем так, весьма скромные по части чисто индустриальных успехов.

— В США национальные парки посещают ежегодно 318 млн человек, у нас — 9 млн, — констатирует Догузова. — 20 млрд долларов — таков американский доход от экотуризма. Австралия — 3,5 млрд долларов. У нас — 20 млн долларов, при сопоставимых размерах страны и богатстве природы. Даже маленькая Кения зарабатывает 500 млн долларов.

— В стране cейчас около 150 глэмпингов, — поясняет Зарина Догузова. — Но по ним нет единой базы данных с доступом «в одно окно». Сейчас портал RUSSIATRAVEL будет модернизироваться, и мы предусмотрели более функциональную проработку темы глэмпингов. В планах у нас создать еще около 100 модульных отелей и глэмпингов. В ближайшее время будет объявлен конкурс на поддержку предпринимательских инициатив. Предусмотрено 70% софинансирование модульных, некапитальных отелей.

У Кении 60% госбюджета формируют доходы от экотуризма. Кениястрана, очень выгодно продающая свою девственную натуральность. И кенийский феномен сейчас расценивается как своего рода утешительный намек тем дотационным регионам, которым в советский и постсоветский период не повезло с индустриальной экономикой. Или, напротив, повезло избежать форсированной индустриализацииэто уж смотря с какой обзорной точки глядеть. Среди потенциально успешных репликаторов кенийской модели спикеры пресс-конференции с особым удовольствием назвали Республику Алтай и Хакасию. Подчеркнув при этом, что «прокачка» туристической инфраструктуры в этих регионах не должна повторять отраслевые штампы конца прошлого века. Например, предпочтительный образ гостиницы — это не «-дцатиэтажная» башня из сборного железобетона, и не корпус-пластина длиной в одну автобусную остановку, а компактные постройки в стиле экоархитектуры — вписанные в ландшафт, выполненные из природных материалов и желательно даже с минимальной фундаментной нагрузкой на грунты. Самым перспективным форматом такой «экоурбанизации» назван глэмпингразновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Впервые понятие «глэмпинг» появилось в Великобритании в 2005 году в результате слияния «кэмпинг + гламур».

Как подчеркнула Зарина Догузова, главная задача Агентства по туризму — дать россиянам комфортно отдохнуть в России, раз уж зарубежный отдых поставлен на паузу. За июль-август планируется значительно расширить предложение. Для чего сначала необходимо облегчить отрасли правила жизни.

— Развитию экотуризма мешало большое количество юридических барьеров, — поясняет Догузова. — Сейчас Министерство экономического развития РФ совместно с АСИ формируют блок законодательных инициатив, которые позволили бы форсировать развитие экотуризма системно, не нарушая экологию, а, напротив, улучшая ее.

После решения эпидемических проблем и открытия границ экотуризм сможет стать не только предметом внутреннего потребления, но и отраслью с валютным потенциалом. Для этого экотуризм будет «заточен» под безвизовый формат или упрощенную визовую процедуру.

— Берясь за эту тему, мы находимся в общемировом тренде, — резюмировал Сергей Иванов. — Экотуризм — 25% общего мирового туризма. А еще экотуризм — мощный имиджевый ресурс, один из элементов так называемой «мягкой силы», когда речь заходит об иностранцах.

Фото: pixabay.com, автор- lmcpy