ИП могут бесплатно оформить корпоративную карту в Банке «Левобережный»

С помощью корпоративных карт можно проводить почти все виды расчетных и хозяйственных операций, включая онлайн-платежи.

Банк заботится не только о доступности всех сервисов и продуктов вне зависимости от формы собственности клиентов, но и об их удобстве. Помимо того, что был настроен выпуск корпоративных карт для ИП, банк также отменил подачу заявлений на расчеты картой в интернете. Теперь опция по совершению дистанционных платежей подключается автоматически при оформлении карты.

Корпоративные карты открываются на имя материально ответственных лиц. Средства на них используются по мере необходимости в рамках установленных лимитов. Банк предоставляет полную информацию о движении денежных средств. При оплате по карте не взимается налог с продаж.

Функции корпоративной карты:

проведение безналичных операций в рублях, связанных с основной и хозяйственной деятельностью компании;

получение наличных в рублях и иностранной валюте на хозяйственные операции и оплату расходов, связанных с командированием сотрудников предприятия по России или за границу;

безналичная оплата в разной валюте командировочных и представительских расходов в РФ и за ее пределами.

Все опции представлены на сайте Банка «Левобережный» (ПАО). Юридические лица и ИП могут выбрать корпоративную карту «Мир», Visa или Mastercard. По вопросам обслуживания обращайтесь к специалистам по телефону 8-800-3333-555 или в отделениях банка.