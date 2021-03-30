Ассенизаторы просят увеличить число мест для слива нечистот

Организации, специализирующиеся на откачке и вывозе содержимого выгребных ям в частном секторе, вышли на рабочую группу горсовета по вопросам экологии и природоохранной деятельности на территории Новосибирска с просьбой: рассмотреть вопрос по возможному увеличению мест, куда можно сливать стоки. В настоящий момент, как сообщил, выступая от имени ассенизаторов, индивидуальный предприниматель Алексей Ильин, таких мест в городе только пять.

— В связи с этим приходится тратить от полутора часов на рейс, — говорит предприниматель. — Соответственно, формируется цена на услугу, которую не каждый житель частного сектора может себе позволить. Это может привести к перекачиванию сточных вод к прилегающим территориям. Такое уже наблюдается в некоторых районах Новосибирска. В связи с этим от перевозчиков и жителей частного сектора обращаемся за помощью в организации новых точек слива.

С увеличением точек слива категорически не согласны горожане из других районов, где проблема неприятных запахов является одной из самых актуальных. Участвующие в заседании группы депутаты горсовета в качестве отрицательных примеров приводили улицы Заельцовского, Железнодорожного, Кировского районов.

— Жалобы от жителей на запахи поступают постоянно, — говорит руководитель группы, председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин. — Конкретно по Кировскому району в районе реки Тула и всему, что с ней связано, люди устраивают скандал. Этот вопрос мы еще пообсуждаем. Он очень серьезный и очень острый. К вам-то тоже вопросы имеются. Люди жалуются, что сливают непонятно куда и как. Здесь надо какой-то совместный баланс найти.

Напомним, что в сентябре прошлого года был зафиксирован незаконный слив стоков в реку Тула на улице Эстонской (Кировский район). Результаты исследований показали в сточных водах выпуска многократные превышения над рыбохозяйственными нормативами концентраций алюминия, меди, марганца, железа, нефтепродуктов, нитритов, БПК5, ХПК, иона аммония, взвешенных веществ.

Пока еще нет видения, как соблюсти баланс между стоимостью услуги для одних новосибирцев и чистым воздухом для других и у МУП «Горводоканал».

— Когда происходит откачка из выгребных ям во дворах, то зловоние там в разы больше, чем там, где этого нет, — поясняет директор предприятия Юрий Похил. — Чтобы сливать такую консистенцию в другой точке, нужно нарушать санитарные нормы. Второе: стоки из выгребных ям можно сливать только в коллектор с большим пропуском сточных жидкостей, которые он подхватит, не создавая засоров. В противном случае мы в одном месте будем откачивать, а в другом это окажется на поверхности через определенный промежуток времени. У нас было несколько ситуаций, когда одни просили такую точку убрать, потому что воняет, а другие — вернуть, потому что становится дорого возить.

Как уже сообщалось ранее, помимо выгребных ям, причиной неприятного запаха на территории Новосибирска становилась и работа одного из сельхозпредприятий, расположенного за пределами города. Это дало повод городским депутатам обратиться к их областным коллегам с просьбой воздействовать на руководство предприятия.