Ассенизаторы просят увеличить число мест для слива нечистот

Организации, специализирующиеся на откачке и вывозе содержимого выгребных ям в частном секторе, вышли на рабочую группу горсовета по вопросам экологии и природоохранной деятельности на территории Новосибирска с просьбой: рассмотреть вопрос по возможному увеличению мест, куда можно сливать стоки. В настоящий момент, как сообщил, выступая от имени ассенизаторов, индивидуальный предприниматель Алексей Ильин, таких мест в городе только пять.
— В связи с этим приходится тратить от полутора часов на рейс, — говорит предприниматель. — Соответственно, формируется цена на услугу, которую не каждый житель частного сектора может себе позволить. Это может привести к перекачиванию сточных вод к прилегающим территориям. Такое уже наблюдается в некоторых районах Новосибирска. В связи с этим от перевозчиков и жителей частного сектора обращаемся за помощью в организации новых точек слива.
С увеличением точек слива категорически не согласны горожане из других районов, где проблема неприятных запахов является одной из самых актуальных. Участвующие в заседании группы депутаты горсовета в качестве отрицательных примеров приводили улицы Заельцовского, Железнодорожного, Кировского районов.
— Жалобы от жителей на запахи поступают постоянно, — говорит руководитель группы, председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин. — Конкретно по Кировскому району в районе реки Тула и всему, что с ней связано, люди устраивают скандал. Этот вопрос мы еще пообсуждаем. Он очень серьезный и очень острый. К вам-то тоже вопросы имеются. Люди жалуются, что сливают непонятно куда и как. Здесь надо какой-то совместный баланс найти.
Пока еще нет видения, как соблюсти баланс между стоимостью услуги для одних новосибирцев и чистым воздухом для других и у МУП «Горводоканал».
— Когда происходит откачка из выгребных ям во дворах, то зловоние там в разы больше, чем там, где этого нет, — поясняет директор предприятия Юрий Похил. — Чтобы сливать такую консистенцию в другой точке, нужно нарушать санитарные нормы. Второе: стоки из выгребных ям можно сливать только в коллектор с большим пропуском сточных жидкостей, которые он подхватит, не создавая засоров. В противном случае мы в одном месте будем откачивать, а в другом это окажется на поверхности через определенный промежуток времени. У нас было несколько ситуаций, когда одни просили такую точку убрать, потому что воняет, а другие — вернуть, потому что становится дорого возить.
Как уже сообщалось ранее, помимо выгребных ям, причиной неприятного запаха на территории Новосибирска становилась и работа одного из сельхозпредприятий, расположенного за пределами города. Это дало повод городским депутатам обратиться к их областным коллегам с просьбой воздействовать на руководство предприятия.
Фото pixabay.com — account_deleted
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