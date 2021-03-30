Семейные традиции и их хранители: выставка старинного рукоделия

Экспозицию украсит коллекция старинных изделий, созданных руками мам и бабушек еще в начале прошлого столетия. Новосибирский областной Дом народного творчества откроет выставку, посвященную возрождению народных традиций, в Арт-цоколе Новосибирского государственного художественного музея 6 апреля.

Межрегиональная выставка лоскутного шитья «Хранители семейных традиций» станет настоящим экскурсом в историю, как для молодого поколения, так и для старшего. Экспозиция отличается не только своим уютом и теплотой, но и оригинальностью. В каждом изделии рукотворная вышивка и кружево прошлых столетий соединяются с лоскутным шитьем современных мастеров. Такой синтез различных техник декоративно-прикладного творчества позволяет сохранить и возродить интерес к традиционной народной культуре и ремеслам.

«Развитием и поддержкой искусства лоскутного шитья Новосибирский областной Дом народного творчества занимается с 1997 года, раз в два года организуя межрегиональные выставки или фестивали лоскутного шитья. Их участники – мастера, студии, клубы, взрослые и детские творческие коллективы. В этом году география участников расширилась. В экспозиции выставки “Хранители семейных традиций” представлены работы мастеров из Башкирии и Хакасии, Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Липецкой, Новосибирской, Омской, Томской областей и города Новосибирска. 100 мастеров, 16 творческих коллективов и 124 произведения в лоскутной технике создадут настоящий праздник народного творчества», – отмечает куратор выставки Людмила Мамкина.

Открытие выставки «Хранители семейных традиций» состоится 6 апреля в 15.00 часов в выставочном зале Арт-цоколя Новосибирского государственного художественного музея (ул. Красный проспект, 5). Работа выставки продлится до 11 мая 2021 года.

Возраст: 6+