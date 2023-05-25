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В Красноярске выставили на продажу нефтяную компанию за 190 млн рублей

  • 25/05/2023, 15:28
Автор:
Продажа нефтяной компании
Участки компании расположены в 80 км от трубопровода, обеспечивающего экспорт на азиатские рынки

На торги выставлено 100% доля в уставном капитале ООО «Харьяга» и ее обязательств перед банком «Открытие». Стартовая стоимость лота — 190 млн рублей.

ООО «Харьяга» принадлежат две лицензии на разведку и добычу нефти и газа в Красноярском крае на территории Эвенкийского муниципального района в пределах Шушукского участка. Одна из лицензий — на разведку и разработку участка площадью 448 кв. км сроком до 2029 года. Другая — на геологическое изучение участка площадью 1653,4 кв. км сроком до 2025 года, говорится в тендерной документации.

Сейчас ООО «Харьяга» находится на этапе разработки проектно-сметной документации по бурению скважин. В рамках второго этапа геологоразведочных работ планируется бурение 2-3 скважин.

— Шушукское месторождение открыто в 2008 году, когда при испытании скважины Шушукская-1, пробуренной на восточном склоне одноименного поднятия, был получен приток нефти из отложений оскобинской свиты (пласт Б-IX). Извлекаемые запасы нефти оценены в 14,8 млн тонн, — уточняется в документации. — В 2015 году результаты сейсморазведочных работ МОГТ-3D показали существенное изменение структурного плана, конфигурации залежи и площади нефтеносности: согласно новым планам извлекаемые запасы нефти оцениваются в 49,7 млн тонн (в 3,3 раза выше оценки 2008 года). Основная часть залежи выходит за переделы Шушукского месторождения на территорию Шушукского лицензионного участка. Для постановки данных запасов на государственный баланс необходимо бурение скважин на площади Шушукского лицензионного участка.

Участки компании расположены в 80 км от трубопровода Куюмба-Тайшет, подключенного к ВСТО, что обеспечивает доступ для экспорта в Китай и на другие азиатские рынки.

Торги по ООО «Харьяга» намечены на начало июля.

Как отмечает Seldon.Basis, компания была создана в 2000 году, уставный капитал 50 млн руб. Директором является Александр Чекулаев. Выручка компании в 2022 году — 0 рублей, чистый убыток — 22 млн руб. Компания принимала участие в 19 арбитражный делах и во всех выступала ответчиком.

Ранее редакция рассказывала о падении добычи нефти в Новосибирской области. 

Фото pixabay — mohamed_hassan

Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия Красноярск

Теги : Харьяга Продажа нефтяной компании добыча нефти Банк Открытие


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