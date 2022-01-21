Суд признал законным голосование курсантов в Октябрьском районе

Суд Октябрьского района Новосибирска поставил точку в рассмотрении дела по иску экс-кандидата в депутаты горсовета, студента Вячеслава Якименко, выдвинутого в составе оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020». Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

— Повторно после отмены решения суда Восьмым кассационным судом общей юрисдикции рассмотрено дело по исковому заявлению Якименко Вячеслава Дмитриевича к участковой избирательной комиссии №1833, окружной избирательной комиссии округа №35 об оспаривании решения избирательной комиссии участка №1833, оформленного протоколом избирательной комиссии об итогах голосования, — говорится в сообщении судебной пресс-службы. — В удовлетворении требований Якименко В.Д. отказано в полном объеме.

По информации суда Октябрьского района, решение еще не вступило в законную силу.

Напомним, что поводом для иска с требованием аннулировать результаты выборов стало голосование на указанном избирательном участке курсантов Института Нацгвардии РФ, которые, по информации истца и выдвинувшей его коалиции, без прописки на территории округа не имели права избирать депутата горсовета. Если по большинству участков до этого лидировал коалиционер Якименко, то после голосования курсантов общая ситуация переломилась в пользу его основного соперника — вице-спикера горсовета Новосибирска, единоросса Евгения Яковенко. При этом, сторонники Якименко по коалиции обращали внимание на тот факт, что единоросс Яковенко на первой сессии горсовета текущего созыва был выдвинут от фракции «Единая Россия», а затем большинством голосов депутатов избран одним из вице-спикеров в разгар судебных разбирательств, когда де-юре даже законность его пребывания в статусе депутата находилась под вопросом.

Впоследствии Вячеслав Якименко выдвигался на выборы в депутаты горсовета Бердска, однако, как и большинство оппозиционных кандидатов, получил отказ в регистрации на основании письма Минюста, где сообщалось о его принадлежности к организации, деятельность которой запрещена.