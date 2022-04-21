Ипотечные программы Банка «Левобережный» стали доступнее для жителей Сибири

Взять квартиру в ипотеку на первичном или вторичном рынке можно по ставке от 15,7% годовых. Ипотека на покупку дома с земельным участком выдается под 17,9%. Также можно получить кредит «Универсальный» на любые цели под залог имеющейся недвижимости, ставка – от 18,9% годовых.

Банк выдает ипотеку на приобретение комнаты, последней доли в квартире, квартиры, апартаментов, дома, гаража и машино-места. Помимо покупки недвижимости, сибиряки могут погасить выданный другим банком ипотечный кредит с увеличением суммы на любые цели или взять кредит на строительство индивидуального жилого дома.

На сайте банка вы можете ознакомиться со всеми программами, а также рассчитать ежемесячный платеж и подать заявку на ипотеку.

Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1;

г. Томск, Совпартшкольный пер., 13;

г. Асино, ул. Советская, 30;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а.

Чтобы заказать обратный звонок, оставьте заявку на ипотеку на сайте или в мобильном приложении BL-online.