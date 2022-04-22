«Яндекс» приостановит инвестиции в России и за рубежом

«Яндекс» приостанавливает инвестиции в России и за рубежом из-за «геополитической напряженности» и связанных с ней международных санкций, сообщают «Ведомости» со ссылкой на годовой отчет материнской компании Yandex N.V., зарегистрированной в Нидерландах. Также «Яндекс» отзывает свой прогноз на 2022 г., в котором рассчитывал на выручку в районе 490-500 млрд руб.

— Мы сократили или приостановили многие запланированные инвестиции в наш бизнес как внутри страны, так и за рубежом, — говорится в документе.

Отмечается, что любой продолжительный экономический спад в России в результате санкций, снижения курса рубля или негативных настроений потребителей «может оказать существенное негативное влияние на наше финансовое положение и результаты деятельности».

— На наш предыдущий прогноз на 2022 год больше не следует полагаться, и мы на данном этапе не можем предоставить никаких прогнозных комментариев, — добавили в «Яндексе».

Несмотря на соответствующие утверждения в годовом отчете, «Яндекс» продолжит инвестировать в развитие ключевых направлений своего бизнеса в России и продолжит выполнять все обязательства перед партнерами, пояснили в пресс-службе компании. Все анонсированные программы поддержки будут сохранены, заверили в компании.