Ипотечные ставки продолжают снижаться — квартиры в 5 минутах от площади Ленина стали еще доступнее

21 234 рубля — ежемесячный ипотечный платеж по программе «Господдержка 2020» со ставкой 5,85% при покупке квартиры-студии 38 кв.м в Доме на Шамшиных класса бизнес-лайт от ГК «Расцветай». Срок сдачи которого — 1 квартал 2022 года.

Квартира в Доме на Шамшиных — стопроцентное попадание для тех, кто хочет жить в ритме большого города, пользоваться его возможностями и быть в центре ярких событий мегаполиса. Новостройка расположена в Центральном районе Новосибирска, на пересечении улиц Семьи Шамшиных, Карамзина и Крылова, рядом со станциями метро «Маршала Покрышкина», «Красный проспект», а также с так называемой визитной карточкой Новосибирска — площадью Ленина. Лучшие дошкольные образовательные учреждения, ТРК «Галерея Новосибирск», развлекательные центры, знаковые рестораны нашего города, кинотеатр, стадион «Спартак», Центральный парк — все в шаговой доступности.

Покупка квартиры в Доме на Шамшиных может стать выгодным вложением в долгосрочной перспективе. Прежде всего, это комфортное проживание в центре Новосибирска, особенно это оценят новоселы, для которых фраза «время — деньги» — не пустой звук. Кроме того, квартиры такого уровня могут приносить хороший арендный доход. И, наконец, жилье в этой новостройке может стать удобной «второй локацией» для тех, кто живет за городом, а вся активная деловая и социальная жизнь сосредоточена в столице Сибири.

В Доме на Шамшиных учтены все мельчайшие детали для комфортного проживания: точка wi-fi во дворе, при въезде в парковку работает система распознавания автомобильных номеров, видеонаблюдение во дворе и в лифтах, система телеметрии для автоматической передачи показаний приборов учета, многоступенчатая система грязезащиты, розетки на лоджиях — все эти современные технологичные решения сделают жизнь новоселов удобнее и безопаснее. Приятный бонус для жильцов, которые приобрели квартиры на последних этажах новостройки, — шикарный панорамный вид на центральную часть Новосибирска. При строительстве ГК «Расцветай» применяет исключительно качественные материалы и технологии строительства: монолит с кирпичным заполнением, наружные и внутренние кирпичные стены, фасад из высококлассного облицовочного кирпича, современные инженерные решения. Квартиры сдаются с качественной чистовой отделкой.

Сейчас на стройплощадке идут работы по армированию фундамента дома — 99%, бетонированию стен парковки — 10%.

Отдел продаж ГК «Расцветай»:

ул. Фрунзе 228, офис №1

тел.: +7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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*Ипотечная программа «Господдержка 2020», ставка — 5,85%, первоначальный взнос — 1 000 000 рублей, сумма кредита — 3 000 000 рублей, срок — 20 лет.

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Шамшиных». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф