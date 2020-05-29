НГТУ НЭТИ проведет приемную кампанию только в режиме онлайн

— Главная особенность приемной кампании — 2020 заключается в том, что в этом году онлайн-режим — это единственный формат подачи документов. Около 30 % поступающих в прошлом году подавали документы дистанционно, в этом году это уже обязательное правило — 100 % абитуриентов будут подавать документы в электронном виде. Способ, который уже давно применяется нашим университетом, — это подача документов через личный кабинет поступающего на официальном сайте вуза, — комментирует начальник управления информационной политики НГТУ НЭТИ Зоя Сергеева.

По ее словам, процесс контролируется на всех этапах: абитуриенту необходимо зарегистрироваться на сайте в личном кабинете поступающего, указать данные необходимых документов: документ, удостоверяющий личность, сведения об образовании и результаты ЕГЭ. Уже в течение 3—5 дней абитуриент получит ответ приемной комиссии — придет СМС и уведомление на почту о том, что документы приняты. Если возникли проблемы, например, абитуриенту необходимо указать данные недостающих документов, он также получит уведомление о том, что ему необходимо их дослать.

Отмечается, что подать документы можно с помощью сервиса «Поступи в вуз онлайн» на портале госуслуг. Это новый сервис подачи документов, который в этом году впервые будут использовать 53 университета, в числе которых НГТУ НЭТИ. Абитуриент сможет зайти на единый портал госуслуг, выбрать сервис и направить документы в любые 53 университета.

— Так как эта программа реализуется впервые, через портал госуслуг подавать согласие можно только при поступлении на бюджетные места. Если вы планируете поступать на платные места или захотите обучаться платно, если не прошли на бюджетное место, то подавать согласие на зачисление на платное место вам придется через личный кабинет поступающего на сайте НГТУ НЭТИ. Если вы подадите документы через сайт госуслуг, то вам автоматически создастся личный кабинет на сайте НГТУ НЭТИ, чтобы вы могли отслеживать конкурсную ситуацию или подать согласие на зачисление на платной основе, — говорит директор Центра информатизации университета Олег Аврунев.

Иностранные граждане, инвалиды, выпускники техникумов и колледжей могут поступить в НГТУ НЭТИ, сдав внутренние экзамены по материалам вуза. В этом году все вступительные экзамены будут проведены в формате интернет-тестирования в онлайн-режиме. Абитуриенты будут сдавать экзамены, находясь дома, — для этого им необходим компьютер, имеющий доступ в интернет, веб-камера и микрофон.

— Онлайн-прием документов у нас работает 10 лет, и, конечно, он у нас сохранится. А вот полностью вся приемная кампания онлайн, вступительные испытания и подача согласия по всей стране проводится впервые. Скорее всего, в будущем мы сохраним возможность сдавать вступительные испытания онлайн для тех, кому сложно приехать к нам. По поводу дистанционной подачи согласий в будущем — все зависит от позиции Минобрнауки, — говорит Олег Аврунев.

Для того, чтобы оставить заявку на прохождение вступительных экзаменов, также необходимо зарегистрироваться в личном кабинете поступающего на сайте вуза, пропустив вкладку с результатами ЕГЭ, но при этом указав во вкладке «Экзамены НГТУ», что вы будете сдавать вступительные испытания по материалам НГТУ НЭТИ.

Зарегистрироваться в личном кабинете поступающего на сайте НГТУ НЭТИ можно уже сейчас. Пока нельзя подать заявку на вступительные внутренние экзамены, это можно будет сделать в первой половине июня. Дата запуска сервиса «Поступи в вуз онлайн» пока неизвестна, приемная кампания в России начнется 20 июня.

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 3 апреля 2020 года №547 «Об особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров и аспирантуре на 2020/2021 учебный год», прием документов осуществляется исключительно в дистанционной форме.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ