Ипотечных кредитов почти на 13 млрд рублей выдано в марте в Новосибирской области

Новосибирская область вошла в Топ-10 городов по объемам ипотечного кредитования в марте. По данным Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), жители региона взяли за месяц 3,21 тыс новых ипотечных кредитов на общую сумму 12,71 млрд рублей. Рост по сравнению с февралем – 20% и 24% соответственно.

Средний размер ипотеки в марте вырос на 3% и составил 3,96 млн руб. против 3,67 млн руб. месяцем ранее. Средний срок ипотеки тоже увеличился. В марте он составил 279 месяцев (23 года и 3 месяца), тогда как в феврале ипотечные кредиты оформлялись в среднем на 270 месяцев (22 года и 5 месяцев).

В целом по России в марте было выдано 126,22 тыс. кредитов на 510,83 млрд руб. (в феврале – 114,54 тыс. кредитов на 445,59 млрд руб.).

В Топ-3 регионов по объемам ипотечного кредитования в марте вошли: Москва – 9,92 тыс. кредитов на 72,69 млрд руб., Московская обл. – 7,85 тыс. кредитов на 43,63 млрд руб., Санкт-Петербург – 6,05 тыс. кредитов на 31,74 млрд руб.

Наибольший прирост количества ипотек зафиксирован в Ненецком АО – на 41%, Оренбургской обл. – на 33% и Санкт-Петербурге – на 31%. Наибольшее снижение выдач зафиксировано в Чечне – на 44%, Дагестане – на 20% и Карачаево-Черкесской республике – на 19%.

Самый длительный средний срок ипотечного кредитования отмечается в Ингушетии – 332 мес. (27 лет 8 мес.), Дагестане – 314 мес. (26 лет 2 мес.), Чечне – 309 мес. (25 лет 9 мес.).

Напомним, по данным управления Росреестра, за первые три месяца 2024 года в Новосибирской области зарегистрировано более 23 тысяч ипотечных сделок. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы купили в марте квартир в новостройках почти на 11 млрд рублей.