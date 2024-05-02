Масштабные перекрытия улиц перед Днем Победы ожидаются в Новосибирске

В мэрии Новосибирска выпустили постановление, в котором сообщили о перекрытии дорог в период 4, 7, 8 и 9 мая.

Так, например, с 13:00 до 16:00 будет действовать ограничение по четной стороне улицы Ипподромской на участке от улицы Военной до улицы Фрунзе.

Также в эти дни ограничена парковка на нескольких улицах столицы Сибири.

— По ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской, — говорится в постановлении мэрии Новосибирска.

Полный список улиц с ограничениями можно посмотреть здесь.

Ранее редакция сообщала о том, что движение транспорта ограничат на двух мостах в Новосибирской области.