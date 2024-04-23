Новосибирцы купили в марте квартир в новостройках почти на 11 млрд рублей

В марте 2024 года новосибирцы приобрели в новостройках 1669 квартир на общую сумму 10,8 млрд рублей (в 2023 году — 10 млрд рублей).

— По сравнению с февралем наблюдается значительный рост: рост в натуральном выражении составил 47%, в переводе на рубли – 50%, — говорится в сообщении бизнес-сообщества One Company, подготовленного совместно с наш.дом.рф, Росреестром, ЦБРФ и Новосибирскстат.

Средняя стоимость квадратного метра месяц к месяцу увеличилась со 124 до 130 тыс.рублей, цена квартиры в среднем увеличилась до 6,44 млн рублей (ранее составляла 6,08 млн рублей).

— Вопреки расхожему мнению о том, что в марте рынок недвижимости продолжит падение, мы видим существенный рост продаж. Это подтверждает тезис о том, что спад в январе-феврале во многом был обусловлен фактором сезонности. В этом смысле очень интересно сравнение марта текущего года к марту предыдущего: несмотря на то, что 2024-й год в недвижимости – турбулентный относительно спокойного 2023-го, объем продаж практически идентичен, и даже есть небольшой рост. Это важный сигнал, означающий, что в текущем году мы вполне можем ожидать бурного роста рынка, — отмечает директор по развитию One Company Алексей Сержанов.

В марте новосибирцы чаще брали ипотечные кредиты на готовое жилье (61%). В деньгах доли первичного и вторичного рынка оказались равными — по 50%.

При этом, средняя сумма кредита за месяц снизилась с 3,5 млн рублей до 3,4 млн рублей, средний срок кредитования по-прежнему составляет 25 лет.

Напомним, Новосибирская область лидирует по количеству проданных новостроек в Сибирском федеральном округе. На регион приходится почти половина — 49% — от общего числа регистраций в 10 регионах округа.

Разница в стоимости между новостройками и вторичным жильем в городе составляет 17,3% в пользу новостроек.

В новостройках Новосибирска наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры — на них пришлись 34,3% всего объема продаж по ДДУ за январь-февраль 2024 года. Второе место по популярности у покупателей заняли студии (30,4%). На продажи двухкомнатных квартир пришлись 21,7%, а трехкомнатных — 8,1%.

По данным Росстата, за три месяца 2024 года в Новосибирской области построено 565,6 тыс кв метров многоквартирных домов. Регион вошел в тройку лидеров по этому показателю, уступив Санкт-Петербургу и Москве.

Ранее редакция сообщала, что аренда однокомнатных квартир в Новосибирске за год подорожала на треть.