Праздничный салют над НОВАТ 9 мая отменили в Новосибирске

В Новосибирске в день Победы не будет салюта над НОВАТом. Ранее праздничный фейерверк над оперным театром был запланирован на 21.50 9 мая.
Информацию об отмене аукциона разместили на портале госзакупок.
Согласно данным, ЕИС Закупки, за услуги по организации праздничного фейерверка 9 мая на площадке за НОВАТом мэрия Новосибирска собиралась заплатить 753 тысячи рублей. Закупка была размещена на портале 25 апреля 2024 года.
Однако через некоторое время информацию о закупке удалили с сайта.
Ранее редакция сообщала о том, что на празднование годовщины Победы в Новосибирск пригласили жителей других регионов.
Фото из Телеграм-канала мэрии Новосибирска.
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