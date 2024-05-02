Праздничный салют над НОВАТ 9 мая отменили в Новосибирске

В Новосибирске в день Победы не будет салюта над НОВАТом. Ранее праздничный фейерверк над оперным театром был запланирован на 21.50 9 мая.

Информацию об отмене аукциона разместили на портале госзакупок.

Согласно данным, ЕИС Закупки, за услуги по организации праздничного фейерверка 9 мая на площадке за НОВАТом мэрия Новосибирска собиралась заплатить 753 тысячи рублей. Закупка была размещена на портале 25 апреля 2024 года.

Однако через некоторое время информацию о закупке удалили с сайта.

Ранее редакция сообщала о том, что на празднование годовщины Победы в Новосибирск пригласили жителей других регионов.