Ипотека на ИЖС и новостройки практически сравнялись в Новосибирске

По итогам восьми месяцев 2024 года в Новосибирской области выдано 5368 ипотечных кредитов под ИЖС. Это 14 место в РФ и в целом соответствует положению региона в объеме строительства ИЖС, констатирует независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. В структуре кредитования ИЖС в регионе 71% приходится на займы под строительство ИЖС и 29% на приобретение уже готовых домов.

— В 2021 году число кредитов на новостройки превышало ИЖС в 25 раз, в 2022 году в 15 раз, а в первом полугодии 2024 года в 2 раза, — отмечает эксперт.

В июле в регионе наблюдалось превышение ипотечных кредитов, выданных на ИЖС, над займами, полученными на покупку квартир в новостройках — 757 и 480 соответственно. В августе 570 против 733.

Среди субъектов СФО по ипотеке на ИЖС лидируют Иркутская область — 10 место и Республика Тыва — 12 место.

По данным, опубликованным на сайте ЦБ РФ, число ипотечных жилищных кредитов на новостройки в июле-августе просело к июню 2024 года в 4,2 раза, а число ипотек, предоставленных на приобретение и создание объектов ИЖС, снизилось на 60%. По итогам двух месяцев эти значения соизмеримы.

— Без дополнительной поддержки объем продаж новостроек Новосибирска в ноябре может обрушиться в 5-5,5 раз к показателям 2023 года, — прогнозирует Николаев. —Застройщикам экономически бессмысленно снижать цену, это практически гарантированное банкротство, они будут ждать, проектное финансирование поможет продолжать строить.

Ситуация похожая по всем регионам, но в Новосибирской области первичный рынок весит 35,6% в общем объеме продаж, а в целом по стране 22,7%. Значительной части риэлторов можно будет уйти в отпуск, до получения новых лимитов по семейной ипотеки или запуска новых 4-х ипотечных программ, которые готовит Госдума, иронизирует Николаев.

Ранее редакция сообщала о том, что в регионе нет предпосылок для снижения себестоимости строительства жилья.