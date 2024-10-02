Ставка по налогу на имущество организаций может вырасти

С 1 января 2025 года Федеральный закон N 176-ФЗ предоставит регионам право повышать ставки налога на имущество организаций. В ООО «Сибирская юридическая компания» корреспонденту Infopro54 уточнили, что в Новосибирской области пока действует ставка 2 %. Однако, правительство региона рассматривает возможность ее повышения до 2,5 %. Налог увеличиться для организаций, кадастровая стоимость имущества которых выше 300 млн. руб. Помимо этого, планируется снизить порог по площади налогооблагаемой недвижимости — с 3 000 кв.м. до 1 500 кв.м.

Президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин уверен, что повышение ставки чрезмерно усилит давление на бизнес.

— В следующем году налоги на бизнес и без того значительно вырастут, — пояснил эксперт. — Повышение ставок еще и на региональном уровне может привести к критическим последствиям.

Сергей Карпекин уточнил, что с каждым годом налоговые поступления в бюджет Новосибирской области значительно увеличиваются. Только за прошлый год рост по всем видам налогов составил 30%. Ровно настолько выросла нагрузка на предпринимательское сообщество.

— Некоторые предприятия просто не выдержат такого давления и прекратят свою деятельность, — уверен он.

По данным Минфина Новосибирской области, на 30 августа по налогу на имущество организаций в бюджет региона поступило 10,8 млрд рублей. По итогам первого полугодия, 30% недоимки по налогам в бюджет области приходилось на налог на прибыль организаций — 1,8 млрд рублей, 6,7% недоимки приходится на налог на имущество организаций.

Напомним, 12 июля президент России подписал масштабный пакет поправок к налоговому кодексу. Главным новшеством стала пятиступенчатая прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц. Но, кроме этого, поправки меняют ставки и правила уплаты налогов для бизнеса.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость патента для предпринимателей повысится в Новосибирской области.