В первом полугодии в Новосибирске сдано более 388,5 тыс кв метров жилья

По информации управления архитектурно-строительной инспекции мэрии, за первые шесть месяцев 2020 года в Новосибирске сдано в эксплуатацию 388 523 кв. метра жилых площадей (114% по сравнению с показателями первого полугодия 2019 года – 340 806 кв. метров), сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

31 дом (342,973 тыс. кв. метров, 6 312 квартир) – доля многоэтажного жилищного строительства. Еще 6 домов (8893 кв. метров, 181 квартира) относятся к категории малоэтажных жилых домов.

Что касается индивидуального строительства, за период с января по май 2020 года введено 268 домов (36,657 тыс. кв. метров).

— Лидируют по объемам ввода капитального жилья Октябрьский (5 многоэтажных домов – 74,121 тыс. кв. метров, 1297 квартир), Ленинский (5 многоэтажных домов – 55,687 тыс. кв. метров, 1130 квартир и 4 малоэтажных жилых дома – 1,456 тыс. кв. метров, 9 квартир) и Калининский (7 многоэтажных домов – 55,132 тыс. кв. метров, 882 квартиры) районы, — уточнили в пресс-службе.

По количеству введенных квадратных метров (многоэтажного, малоэтажного и индивидуального жилья) на одного жителя района приходится: в Первомайском районе (87,9 тыс. человек) – 0,43 кв. метра; в Октябрьском районе (225,9 тыс. человек) – 0,33 кв. метра; в Калининском районе (200,7 тыс. человек) – 0,29 кв. метра; в Советском районе (141,9 тыс. человек) – 0,25 кв. метра; в Дзержинском районе (174,4 тыс. человек) – 0,21 кв. метра; в Ленинском районе (302,8 тыс. человек) – 0,2 кв. метра; в Центральном округе (292,9 тыс. человек) – 0,17 кв. метра; в Кировском районе (186,4 тыс. человек) – 0,11 кв. метра.

Согласно плану, утвержденному губернатором Новосибирской области, к концу 2020 года в Новосибирске необходимо ввести в эксплуатацию не менее 1 273 219 кв. м жилой площади.

Фото: pixabay.com, автор- Laney5569