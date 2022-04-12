Непрофильных производителей сельхозтехники обошли господдержкой

Список мер поддержки производителей сельскохозяйственной техники на территории Новосибирской области могут расширить. С соответствующим предложением аграрный комитет Заксобрания намерен выйти на профильные подразделения регионального правительства. В настоящее время, по информации Минсельхоза области, по итогам встреч с дилерами, поставляющими технику и запчасти, ими предложен ряд мер поддержки в период полевых работ. Это касается как российских, так и белорусских промышленников, чье производство находится в России и используется новосибирскими аграриями. В частности, глава министерство Евгений Лещенко приводит в примеры таких компаний, как «Гомсельмаш», «Агроальянс», «Агромакс» и другие.

— Там удорожание на 3% в год и практически без первоначального взноса, — сообщает министр. — Речь о включении в программу техники, произведенной в Республике Беларусь. В настоящее время по данной программе предоставляется техника, универсальные энергосредства с комплектами адаптеров. Это так называемые кормоуборочные комплексы «Полесье», комбайны КЗ-12-18, КЗ – 10К, «восьмерки» и комбайны кормоуборочные КСК-600 и КВК-800. Наши товаропроизводители в личных кабинетах формируют заявки. Ни одного отказа в этом году не поступало. То есть сейчас этот вопрос решен в практической плоскости.

Что касается мер, то, как сказал министр, это, во-первых,

Во-вторых, предполагается предоставление аграриям долгосрочных кредитов на приобретение техники и оборудования.

— Действительно, все инвесткредитование было поставлено на паузу, никто ничего не отменял, но средства на это направление не выделялись, — говорит Лещенко. — Все было направлено на субсидирование краткосрочного кредитования. На прошлой неделе принято постановление о возобновлении соответствующей программы. Правда, условия еще не настолько благоприятны, как при краткосрочном льготном кредитовании, когда компенсируется вся ключевая ставка ЦБ. Здесь речь идет о компенсации 50% ставки ЦБ.

Продукцию белорусских производителей, по словам Лещенко, также предполагается включить в перечень субсидированной техники.

— Вчера, 11 апреля, был принят соответствующий законопроект, — сообщает руководитель Минсельхоза. — В настоящее время субсидированию соответствует техника, которая соответствует критериям постановления правительства РФ, имеет подтверждение промышленной продукции на территории РФ и произведенная в Республике Беларусь.

— В прошлом году мы произвели 84 единицы техники, в этом году — 32 единицы, — рассказывает о своем опыте депутат, гендиректор завода «Сибиар» Виктор Кушнир. — Подорожало все — логистика доставки, запчасти. На сельхозтехнике у меня сегодня работают 25 человек. Я планирую производство около 182 млн в натуральном выражении после реализации этой продукции. Но я не ощутил поддержки. В текущей ситуации становлюсь неконкурентоспособным. Здесь должен прозвучать вопрос по льготному кредитованию, по логистике доставки металла. Это то, что накладывает определенное увеличение себестоимости.

В ходе заседания комитета Заксобрания депутаты акцентировали внимание, что, для которых ее выпуск не является основным направлением деятельности.

В поддержку отечественного производителя выступил также депутат Николай Мочалин.

— Сегодня АПК области производит всего 30% валового регионального продукта, который потребляет, а 70% закупает, — заявил Мочалин со ссылкой на статистические данные. — И в этот раз инвестируем в белорусскую экономику. Это путь в никуда. Люди на земле говорят о том, чтобы делать собственную технику. А тут опять идет субсидирование. Да не субсидирование надо! Рыночную экономику забыть надо. Нужна мобилизационная экономика и госзаказ. Нужно сталинское управление, комиссары, которые распределяют: сделал — получи деньги. Нужно создавать собственную экономику в области. Мы ее разрушили сами. Ну, тот, кто молодой, не разрушал, а я тут давно, я участвовал в этой разрухе.

По результатам заседания комитета было принято решение сделать обращение от комитета в Минпромторг РФ об отмене утилизационного сбора для аграриев на технику, произведенную в Белоруссию, а также рекомендовать правительству области поставить перед оперштабом вопрос о поддержке новосибирских производителей сельхозтехники.

По информации областного Минсельхоза, в настоящее время в хозяйства области поступили 93 трактора (за весь прошлый год — 346) и 49 зерноуборочных комбайнов (208). Общая стоимость полученной в текущем году техники — 3,1 млрд рублей (+1,1 млрд к показателям аналогичного периода прошлого года).