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Непрофильных производителей сельхозтехники обошли господдержкой

  • 12/04/2022, 18:45
Автор:
новости Новосибирска
Основной акцент сейчас сделан на поддержку белорусских предприятий, продукцию которых используют российские аграрии.

Список мер поддержки производителей сельскохозяйственной техники на территории Новосибирской области могут расширить. С соответствующим предложением аграрный комитет Заксобрания намерен выйти на профильные подразделения регионального правительства. В настоящее время, по информации Минсельхоза области, по итогам встреч с дилерами, поставляющими технику и запчасти, ими предложен ряд мер поддержки в период полевых работ. Это касается как российских, так и белорусских промышленников, чье производство находится в России и используется новосибирскими аграриями. В частности, глава министерство Евгений Лещенко приводит в примеры таких компаний, как «Гомсельмаш», «Агроальянс», «Агромакс» и другие.

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Что касается мер, то, как сказал министр, это, во-первых, включение предприятий в программу льготного лизинга.

Там удорожание на 3% в год и практически без первоначального взноса, сообщает министр. Речь о включении в программу техники, произведенной в Республике Беларусь. В настоящее время по данной программе предоставляется техника, универсальные энергосредства с комплектами адаптеров. Это так называемые кормоуборочные комплексы «Полесье», комбайны КЗ-12-18, КЗ – 10К, «восьмерки» и комбайны кормоуборочные КСК-600 и КВК-800. Наши товаропроизводители в личных кабинетах формируют заявки. Ни одного отказа в этом году не поступало. То есть сейчас этот вопрос решен в практической плоскости.

Во-вторых, предполагается предоставление аграриям долгосрочных кредитов на приобретение техники и оборудования.

Действительно, все инвесткредитование было поставлено на паузу, никто ничего не отменял, но средства на это направление не выделялись, говорит Лещенко. Все было направлено на субсидирование краткосрочного кредитования. На прошлой неделе принято постановление о возобновлении соответствующей программы. Правда, условия еще не настолько благоприятны, как при краткосрочном льготном кредитовании, когда компенсируется вся ключевая ставка ЦБ. Здесь речь идет о компенсации 50% ставки ЦБ.

Продукцию белорусских производителей, по словам Лещенко, также предполагается включить в перечень субсидированной техники.

Вчера, 11 апреля, был принят соответствующий законопроект, сообщает руководитель Минсельхоза. В настоящее время субсидированию соответствует техника, которая соответствует критериям постановления правительства РФ, имеет подтверждение промышленной продукции на территории РФ и произведенная в Республике Беларусь.

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В ходе заседания комитета Заксобрания депутаты акцентировали внимание, что «за бортом» поддержки оказались «непрофильные» производители сельхозтехники, для которых ее выпуск не является основным направлением деятельности.

В прошлом году мы произвели 84 единицы техники, в этом году — 32 единицы, рассказывает о своем опыте депутат, гендиректор завода «Сибиар» Виктор Кушнир. Подорожало все — логистика доставки, запчасти. На сельхозтехнике у меня сегодня работают 25 человек. Я планирую производство около 182 млн в натуральном выражении после реализации этой продукции. Но я не ощутил поддержки. В текущей ситуации становлюсь неконкурентоспособным. Здесь должен прозвучать вопрос по льготному кредитованию, по логистике доставки металла. Это то, что накладывает определенное увеличение себестоимости.

В поддержку отечественного производителя выступил также депутат Николай Мочалин.

Сегодня АПК области производит всего 30% валового регионального продукта, который потребляет, а 70% закупает, заявил Мочалин со ссылкой на статистические данные. И в этот раз инвестируем в белорусскую экономику. Это путь в никуда. Люди на земле говорят о том, чтобы делать собственную технику. А тут опять идет субсидирование. Да не субсидирование надо! Рыночную экономику забыть надо. Нужна мобилизационная экономика и госзаказ. Нужно сталинское управление, комиссары, которые распределяют: сделал получи деньги. Нужно создавать собственную экономику в области. Мы ее разрушили сами. Ну, тот, кто молодой, не разрушал, а я тут давно, я участвовал в этой разрухе.

По результатам заседания комитета было принято решение сделать обращение от комитета в Минпромторг РФ об отмене утилизационного сбора для аграриев на технику, произведенную в Белоруссию, а также рекомендовать правительству области поставить перед оперштабом вопрос о поддержке новосибирских производителей сельхозтехники.

По информации областного Минсельхоза, в настоящее время в хозяйства области поступили 93 трактора (за весь прошлый год — 346) и 49 зерноуборочных комбайнов (208). Общая стоимость полученной в текущем году техники — 3,1 млрд рублей (+1,1 млрд к показателям аналогичного периода прошлого года).

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Рубрики : Власть Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирская область Белоруссия

Теги : техника кредитование господдержка Аграрии


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