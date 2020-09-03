Время для перемен

— Российский бизнес обоснованно опасается второй волны пандемии, и страх за свое дело берет верх. Скорее всего, вопрос заключается в другом. Насколько этот бизнес сможет адаптироваться к новым условиям и изменить свою бизнес-модель, технологию и финансовую структуру? Пока, к сожалению, в большей своей массе бизнесмены ведут себя достаточно пассивно. Серьезное препятствие — и они сразу опустили ручки, — констатирует кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью НГУЭУ Татьяна Гениберг. — Только единицы меняются, генерируют новые идеи, форматы работы, способы доставки, новые продукты и услуги. Так, многие крупные рестораны быстрого питания (KFC, Burger King и другие) достаточно оперативно перестроились и стали работать «на вынос», магазины предпочли уйти в e-commerce, обучение перешло в онлайн-формат.

Эксперт выделила направления и рекомендации к изменениям в различных сферах бизнесах, которые были вызваны процессами, связанными с карантином и режимом самоизоляции:

• Продуктовым магазинам и сетям нужно расширять спектр товаров заморозки, консервов, сладостей, напитков, чая, кофе, обеспечивать доставку продуктов на дом, формировать ежедневную корзину для людей, создавать кулинарные курсы и формировать миксы разных блюд, так как люди устают есть одинаковую еду.

• Магазинам с товарами для быта необходимо расширять наборы инструментов, так как очевидно, что в перспективе люди будут экономить на покупке новых товаров и больше ремонтировать имеющиеся. В такой ситуации будут востребованы товары для микроклимата, для блоггеров, мультимедиа.

• Будет расширение использования товаров б/у. В связи с этим буд станут популярны доски объявлений, сервисы для сравнения цен, онлайн-комиссионки.

• В целях экономии начнет расти спрос на оптовые покупки, когда друзья, коллеги, соседи по подъезду, дому будут объединяться с целью получения скидок.

• В медицине продолжится бум на дезинфицирующие товары, средства личной гигиены, появятся переносные антисептики, ультрафиолетовые дезинфекторы, будет развиваться телемедицина, которая, в принципе, поможет получать медицинские услуги в отдаленных районах России.

• Продолжится рост спроса на спортивные товары для занятий дома, спрос на косметику уйдет в сторону косметики для видимых частей тела, которые попадают в обзор в процессе видео-сообщений в Инстаграме, Фейсбуке, Ютубе, на видеоконференциях.

• Большинство бизнеса уйдет в онлайн, и станут востребованы платформы для поиска сотрудников, инвесторов, партнеров. Онлайн-маркетинг будет на пике, удаленные продажи расширятся быстрыми темпами, появятся онлайн бизнес-клубы. В онлайн полностью уйдет бухгалтерия, финансовые советники, фриланс, аутсорсинг. В связи с этим станут востребованы облачные технологии. И все это поспособствует оптимизации расходов и росту эффективности бизнес-процессов.

• В обучении появятся онлайн-курсы по ежедневным рутинным занятиям, домоводству, кулинарии, полезным навыкам. Будут востребованы услуги няни, сиделки для пожилых людей, репетиторство, и дополнительное образование практически полностью уйдет в онлайн, появятся современные и простые онлайн-профессии.

• В сфере развлечений будут развиваться стриминг, блоггеры, ютуберы. В тренде будет виртуальная реальность.

— Некоторые из этих направлений уже начали проявляться, дальше произойдет их укрепление. Бизнес-компаниям надо ловить эти тренды и быстро адаптироваться к ним, перестраиваться и внедрять инновации в свои структуры, — считает Гениберг. — Поэтому я бы посоветовала нашим компаниям развиваться, креативить и быть новыми. Делать деньги в новых условиях. Выживет ли наш бизнес — зависит исключительно от нас, нашей скорости в изменениях и креативности. Желаю российским компаниям быстрых перемен, обеспечивающих жизнеспособность!

Материал предоставлен пресс-службой НГУЭУ, фото эксперта предоставлено Татьяной Гениберг

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