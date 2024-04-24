Ипотека в Крыму становится доступнее для жителей других регионов

Конкуренция на банковском рынке Крыма ужесточается. По данным на апрель 2024 года на полуострове работает уже 10 российских банков. Среди них ВТБ (в лице РНКБ), ПСБ, Сбербанк, в феврале 2024 года в Крым также вышел Тинькофф-банк.

Судя по сообщению пресс-службы ВТБ, для сохранения доли на рынке через свою дочернюю структуру — РНКБ — банк намерен продвигать собственную ипотеку на покупку недвижимости на полуострове. Причем как в отделениях в самом «стратегическом для государства» Крыму, так и в подразделениях ВТБ в Краснодаре и Ростове-на-Дону, а также работать с дистанционными заявками онлайн.

Заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков уточнил, что банк планирует предоставлять кредиты на покупку земельных участков, недвижимости в залоге другого банка, а также сочетать госпрограммы с рыночными при сделках с новостройками.

— Ипотечную сделку будут проводить местные сотрудники, трудоустроенные в ВТБ по совместительству. После оформления заявки оценивать долговую нагрузку и платежеспособность клиента будет ВТБ. При этом продукты РНКБ замещаться не будут, за счет продуктовой коллаборации с дочерним банком мы расширим возможности клиентов, — цитирует Горшкова «Коммерсант».

Издание отмечает, что ранее клиенты, зарегистрированные в Крыму, могли получить ипотеку в ВТБ только в тех регионах, где были его отделения. С мая данное ограничение будет снято и кредит на покупку жилья в Крыму смогут взять жители любых регионов России. Например, Новосибирска. Главный эксперт «Русипотеки» Сергей Гордейко добавляет, что на территории полуострова есть судостроительные заводы, в том числе входящие в «Объединённую судостроительную корпорацию», которая находится в доверительном управлении ВТБ. Он полагает, что банк будет развивать ипотечные программы среди сотрудников предприятий корпорации.

«Коммерсант» не исключает, что все это в итоге может усилить позиции ВТБ на полуострове и позволит банку развивать бизнес в Крыму за счет привлечения новых ресурсов за пределами региона.

По итогам 2023 года РНКБ выдал на полуострове ипотеку на 40,3 млрд руб., почти в два раза больше, чем годом ранее. В первом квартале 2024 года спрос заемщиков на ипотечные продукты РНКБ вырос на 25%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сбербанк за 2023 год выдал в Крыму 3,7 тыс. ипотечных кредитов на 12,6 млрд руб., в первом квартале 2024 года объем выдачи уже составил 3,45 млрд руб.