В Новосибирске открывается Центр обработки данных Key Point

В Промышленно-логистическом парке в конце недели состоится запуск Центра обработки данных Группы компаний Key Point.

Напомним, Key Point в партнерстве с ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) начала строительство центра обработки данных (ЦОД) в апреле 2023 года. В Новосибирске инвестор планировал реализовать строительство в два этапа и создать ЦОД общей проектной мощностью 8 МВт. Емкость каждой из очередей — 440 стоек по 5 кВт ИТ-нагрузки.

— Всего к моменту завершения проекта регион должен получить 880 коммерческих стоек, соответствующих международным стандартам по обеспечению стабильной работы вычислительных систем любого поколения. Новый ЦОД будет проходить сертификацию Uptime Institute по уровню надежности Tier III, — сообщали в компании.

Запустить в эксплуатацию первую очередь группа планировала в декабре 2023 года. Объем инвестиций в строительство двух очередей дата-центра оценивался в 2,5 млрд руб.

Группа компаний Key Point — региональная сеть центров обработки данных. В июне 2022 года группа анонсировала строительство 35 дата-центров в течение ближайших шести лет во всех федеральных округах России.