В Новосибирске «Сибирь-Арена» впервые принимает международный турнир по хоккею

В Новосибирской области 25 апреля стартует международный турнир с участием сборных команд, составленных из хоккеистов не старше 20 лет, из России, Белоруссии, Казахстана, а также игроков Студенческой хоккейной лиги. Команды уже проводят первые тренировки на «Сибирь-Арене» в Новосибирске.

Международный турнир по хоккею состоится в «Сибирь-Арене» впервые. Матчи сборных в рамках Кубка Будущего ранее проводились в Минске и Санкт-Петербурге.

Министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов приглашает болельщиков на все матчи, в том числе и на хоккей 3х3, обещая яркое зрелище.

— Я думаю, многие придут с детьми, поэтому предстоящий турнир, безусловно, будет способствовать популяризации хоккея в Новосибирске, — поделился Сергей Ахапов.

24 апреля участники предстоящего турнира приехали в Новосибирск и провели тренировки. В первом матче турнира 25 апреля встретятся сборные Белоруссии и Казахстана, российская команда в 19.30 встретится со сборной Студенческой хоккейной лиги. 26 апреля перед матчем сборных России и Казахстана в 19.00 состоится официальное открытие турнира, 27 апреля пройдёт мини-турнир по хоккею 3х3, а 28 апреля состоятся заключительные матчи турнира «Лига Ставок Кубок Будущего» – сборная России в 17.00 сыграет против сборной Белоруссии. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте регионального минспорта.