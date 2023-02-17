В Госдуме предложили запустить ипотеку на новостройки по ставке 5% без использования бюджетных средств

Письмо вышеупомянутыми рекомендациями было направлено в Минстрой, ЦБ и правительство, передают «Известия».

Расчет такой: ЦБ предоставит кредиты банкам под залог ранее выданной ипотеки под 2% годовых. Наценка финансовой организации составит 2—3%. Так конечная ставка не превысит 5%.

По словам первого зампреда профильного комитета Владимира Кошелева, ограничение по сроку ипотечных программ – прямая дорога к ажиотажному спросу и росту цен на жилье. При этом застройщики на фоне временных мер поддержки не торопятся инвестировать в новые проекты.

Парламентарий уверен, что необходима перманентная доступная народная ипотека, которую можно активировать без затрат из бюджета. А средства, которые государство выделяет сегодня на субсидирование льготной ипотеки, следует перебросить на строительство социальных объектов.

Кроме того, данное предложение актуально и для решения задачи по наращиванию темпов жилищного строительства.

— Дешевая ипотека — один из инструментов такого роста, — добавляет еще один первый зампред комитета, Роман Лябихов.

В свою очередь, член комитета Александр Якубовский выступил «за» инициативу, но уточнил, что важно также «заранее продумать отдельный механизм доступа застройщиков и банков к таким дешевым кредитным деньгам».

Следует отметить, что превалирующая часть экспертов рынка на стороне депутатов.

— Ипотека сегодня — основной инструмент и драйвер продаж на российском рынке жилья, — отмечает акционер и управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. — На ее долю приходится до 80% общего объема реализации жилья комфорт- и стандарт-классов.

По мнению председателя совета директоров «БЕСТ-Новострой», управляющего партнера Dombook Ирины Доброхотовой, в случае, если ипотека под 5% будет без сроков действия, то это даст возможность понизить риски ажиотажных пиков спроса, которые возникают перед тем, как закончится та или иная льготная программа.

— При реализации инициативы повышение спроса может составить до 20%, мера приведет к росту доступности жилья, — поделилась своим прогнозом руководитель отдела ипотечного кредитования ГК Гранель Татьяна Боева.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов считает, «при существующей ипотечной ставке на вторичном рынке в 10,9% и сроке кредитования 25 лет, ежемесячный платеж при ставке 5% будет в полтора раза меньше, либо это даст возможность приобрести квартиру существенно большей площади».

Своим видением вероятных рисков, которые может повлечь предложенная мера, поделилась главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

— Основной риск — формирование пузыря на рынке недвижимости, — предупреждает она. Поэтому так важно вовремя отказываться от мер, если они создают угрозу устойчивости экономики.

Вместе с тем, директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова отметила, что ведение всеобщей льготной ипотеки под 5% не только значительно снизит доступность жилья, но и повлечет за собой рост цен на новостройки.

Что касается Банка России, то там уверены, что льготные программы кредитования должны быть адресными, а не всеобщими.

Регулятор уточнил, что выдача большого объема льготных кредитов широким категориям заемщиков обернется более высокой ключевой ставкой ЦБ и меньшей доступностью кредитов для остальных заемщиков.

Такого же мнения придерживается директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

— Для ЦБ эта ставка менее привлекательна, поскольку ниже действующей ключевой в 7,5%, — соглашается коммерческий директор ГК «Монолитхолдинг» Антон Вьюгин.

Он предлагает учитывать интересы всех участников рынка: покупателя, застройщика, банка и государства.

А вот в Минстрое предложенную меру поддерживают.

Как заявил изданию замглавы ведомства Никита Стасишин, такая ипотека необходима для поддержания достигнутого баланса спроса и предложения на рынке недвижимости.

Ранее редакция сообщала, что для IT-специалистов от 18 до 50 лет расширили льготную ипотеку.

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