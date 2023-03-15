Рекламодателям

На месте автошколы ДОСААФ появится жилая застройка

  • 15/03/2023, 17:07
Автор:
ДОСААФ в Татарске
В администрации района заявляют, что общественная организация фактически бросила участок.

Практически в центре Татарска, на участке, который ранее занимала автошкола ДОСААФ начались строительные работы по возведению жилья. Информация об этом появилась в соцсетях.

Похоже, что земля автошколы ДОСААФ в Татарске отдана под застройку, сообщает один из пользователей. О полномочиях и патриотизме. Жилая застройка за счёт бюджетных средств. На земле ДОСААФ будет жильё для детей-сирот и дом со служебными квартирами.

Информацию о строительстве дома для детей-сирот корреспонденту Infopro54 подтвердил источник в администрации Татарского района. По словам собеседника редакции, в настоящее время вырыт котлован, вбиваются сваи, завезены строительные блоки.

Как пояснил в комментарии депутат Татарского райсовета Юрий Усаков, участок о котором идёт речь, располагается практически в центре Татарска, ранее на нём находилось одноэтажное деревянное здание, где ДОСААФ проводил занятия.

Здание снесли, сообщает депутат. Там была их контора, классы, сейчас всё сравняли с землёй. Говорили, что там будет дом для переселения из ветхого жилья, там будут и квартиры для сирот.

Факт жилищного строительства корреспонденту редакции подтвердили и в Татарской городской администрации. Речь идёт о двух участках площадью по 1,7 тыс квадратных метров. Сейчас на них строится четырёхэтажный жилой дом на 35 квартир. По словам замглавы администрации Людмилы Кузнецовой, сюда предполагается переселить людей, проживающих в ветхих и аварийных домах, сиротам жильё будет предоставлено по другому адресу. Что касается взаимоотношений с ДОСААФ в части освобождения участков, то, как сообщает собеседник издания, официально данный участок за ДОССАФом в Росреестре изначально не числился.

Они его занимали, но они уже шли к логическому концу, и участок они не оформили и всё, поясняет замглавы города. На него государственная собственность не разграничена. Мы передали в аренду участок под строительство жилого дома как неразграниченную собственность, как земли соответствующего назначения «земли под малоэтажную застройку». Конфликта интересов здесь никакого нет. Если бы они за собой участок зарегистрировали, как положено в Росреестре, был бы другой вопрос. Объекты пришли в упадок, их даже не сносили, а просто бросили.

долги за землю

Патриотическое воспитание стопорят долги перед городом

Напомним, что ситуация с неразграниченной собственностью на недвижимые объекты, занимаемые ДОСААФом, и последующими проблемами в Татарске – не уникальная. Аналогичная ситуация ранее сложилась и в Новосибирске с находящимся в неразграниченной собственности участком мотодрома ДОСААФ по ул. Тульской. Из-за бюрократических проволочек по оформлению участка, начавшихся ещё в 90-е годы, организация накопила большие долги за аренду перед городом. Как только нужные документы были оформлены, ДОСААФу пошли счета за аренду ещё с прошлых лет. Из-за долгов по аренде организация не может претендовать на меры господдержки в виде грантов.

В конце прошлого года горсовет Новосибирска принял решение о предоставлении льготы некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность патриотических ассоциаций, имеющих спортивные объекты и осуществляющих деятельность по проведению спортивных мероприятий.

Содержать свою уникальную инфраструктуру организация вынуждена за счёт платных услуг автошкол, цитируют на сайте реготделения КПРФ комментарий депутата Госдумы Рената Сулейманова по итогам его встречи с руководителем реготделения ДОСААФ Виталием Шадриным. ДОСААФ практически выключена из региональных и местных программ патриотического воспитания молодежи. Значительные средства, выделяемые из регионального и местных бюджетов на военно-патриотическое воспитание, на подготовку к службе в армии не расходуются. Проблемы ДОСААФ, проблемы подготовки молодежи к службе в Вооружённых силах необходимо выносить на публичное обсуждение на федеральном и региональном уровне.

 

Ранее редакция сообщала о том, какие меры принимаются по сохранению памятных объектов.

Фото Новосибирское реготделение ДОСААФ

217

Рубрики : Общество Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирская область

Теги : строительство жилья автошкола ДОСААФ


Спецоперация на Украине

В Кузбассе введены новые выплаты участникам спецоперации
15/03/23 10:54
Российским банкам рекомендовано снизить или отменить комиссии для участников спецоперации и их семей
13/03/23 9:59
В Новосибирской области запущена программа реабилитации участников спецоперации
9/03/23 18:42
Александр Мысик административный штраф

Директор «Метро Мир» оспаривает административную ответственность

Соответствующая жалоба поступила со стороны защиты.
Читать статью >>
рост цен в Новосибирске

В феврале в Новосибирской области резко подорожал лук и турпутевки

При этом цены на большинство медикаментов, напротив, снизились.
Читать статью >>
Сергей Канунников уголовное дело

В суд поступило дело в отношении главы Центрального округа Новосибирска

Это последствия сноса памятной стелы неподалёку от площади Калинина.
Читать статью >>
кто займет место IKEA

Глава новосибирского Минпромторга Андрей Гончаров рассказал, что будет с площадкой IKEA

Не исключено, что на нее зайдет белорусская компания Swed House.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Регина Бакшун, руководитель корпоративной и налоговой практик АБ «Гребнева и партнеры»

Регина Бакшун: В суды начали поступать налоговые дела по компаниям, где бизнес-процессы отстраивали консультанты

Это делает судебные процессы более сложными, но и более интересными для специалистов, так как идет проверка их работы.
Все материалы
Лента новостей

Госфонд выделил более 350 млн рублей на лекарства тяжелобольным детям Томской области

15/03/2023, 17:08

Ипотеку сможет заменить социальная аренда с правом выкупа

15/03/2023, 17:08

Директор «Метро Мир» оспаривает административную ответственность

15/03/2023, 16:36

Учёные из Новосибирска выяснили, что иван-чай эффективн против COVID-19 и герпеса

15/03/2023, 15:40
Популярное

Впервые в Кольцово пройдет Здоровый субботник — настоящий праздник здоровья для всей семьи!

15/03/2023, 13:04

Депутаты предложили ввести значки в качестве обязательного элемента школьной формы

15/03/2023, 10:39

Каждый пятый лифт в России выработал максимальный срок эксплуатации

14/03/2023, 16:31
Новости компаний

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» в юанях

15/03/2023, 10:31

«Ростелеком» и «Виртуальный маркетолог» помогут бизнесу сократить путь к клиентам

14/03/2023, 12:19

ВТБ в Новосибирской области: в феврале объем выдач ипотеки вырос в 1,7 раза

14/03/2023, 11:07

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям
Экономьте на покупках
Подпишитесь на рассылку самых актуальных предложений.


×
×
Март 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска