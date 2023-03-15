На месте автошколы ДОСААФ появится жилая застройка

Практически в центре Татарска, на участке, который ранее занимала автошкола ДОСААФ начались строительные работы по возведению жилья. Информация об этом появилась в соцсетях.

— Похоже, что земля автошколы ДОСААФ в Татарске отдана под застройку, — сообщает один из пользователей. — О полномочиях и патриотизме. Жилая застройка за счёт бюджетных средств. На земле ДОСААФ будет жильё для детей-сирот и дом со служебными квартирами.

Информацию о строительстве дома для детей-сирот корреспонденту Infopro54 подтвердил источник в администрации Татарского района. По словам собеседника редакции, в настоящее время вырыт котлован, вбиваются сваи, завезены строительные блоки.

Как пояснил в комментарии депутат Татарского райсовета Юрий Усаков, участок о котором идёт речь, располагается практически в центре Татарска, ранее на нём находилось одноэтажное деревянное здание, где ДОСААФ проводил занятия.

— Здание снесли, — сообщает депутат. — Там была их контора, классы, сейчас всё сравняли с землёй. Говорили, что там будет дом для переселения из ветхого жилья, там будут и квартиры для сирот.

Факт жилищного строительства корреспонденту редакции подтвердили и в Татарской городской администрации. Речь идёт о двух участках площадью по 1,7 тыс квадратных метров. Сейчас на них строится четырёхэтажный жилой дом на 35 квартир. По словам замглавы администрации Людмилы Кузнецовой, сюда предполагается переселить людей, проживающих в ветхих и аварийных домах, сиротам жильё будет предоставлено по другому адресу. Что касается взаимоотношений с ДОСААФ в части освобождения участков, то, как сообщает собеседник издания, официально данный участок за ДОССАФом в Росреестре изначально не числился.

— Они его занимали, но они уже шли к логическому концу, и участок они не оформили — и всё, — поясняет замглавы города. — На него государственная собственность не разграничена. Мы передали в аренду участок под строительство жилого дома как неразграниченную собственность, как земли соответствующего назначения «земли под малоэтажную застройку». Конфликта интересов здесь никакого нет. Если бы они за собой участок зарегистрировали, как положено в Росреестре, был бы другой вопрос. Объекты пришли в упадок, их даже не сносили, а просто бросили.

Напомним, что ситуация с неразграниченной собственностью на недвижимые объекты, занимаемые ДОСААФом, и последующими проблемами в Татарске – не уникальная. Аналогичная ситуация ранее сложилась и в Новосибирске с находящимся в неразграниченной собственности участком мотодрома ДОСААФ по ул. Тульской. Из-за бюрократических проволочек по оформлению участка, начавшихся ещё в 90-е годы, организация накопила большие долги за аренду перед городом. Как только нужные документы были оформлены, ДОСААФу пошли счета за аренду ещё с прошлых лет. Из-за долгов по аренде организация не может претендовать на меры господдержки в виде грантов.

В конце прошлого года горсовет Новосибирска принял решение о предоставлении льготы некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность патриотических ассоциаций, имеющих спортивные объекты и осуществляющих деятельность по проведению спортивных мероприятий.

— Содержать свою уникальную инфраструктуру организация вынуждена за счёт платных услуг автошкол, — цитируют на сайте реготделения КПРФ комментарий депутата Госдумы Рената Сулейманова по итогам его встречи с руководителем реготделения ДОСААФ Виталием Шадриным. — ДОСААФ практически выключена из региональных и местных программ патриотического воспитания молодежи. Значительные средства, выделяемые из регионального и местных бюджетов на военно-патриотическое воспитание, на подготовку к службе в армии не расходуются. Проблемы ДОСААФ, проблемы подготовки молодежи к службе в Вооружённых силах необходимо выносить на публичное обсуждение на федеральном и региональном уровне.

Ранее редакция сообщала о том, какие меры принимаются по сохранению памятных объектов.