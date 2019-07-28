Указ президента по развитию синхротронных исследований ускорит создание ЦКП «СКИФ»

Подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры в Российской Федерации ускорит создание Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов (ЦКП «СКИФ») и позволит запустить объект в установленные сроки, сообщил руководитель проектного офиса ЦКП «СКИФ» Яков Ракшун.

Как рассказали в пресс-службе, проект установки класса «мегасайенс» ЦКП «СКИФ» в Новосибирске входит в нацпроект «Наука» и является частью создаваемой в России инфраструктуры синхротронных исследований. Источник синхротронного излучения поколения «4+» с энергией 3 ГэВ будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру. Начало экспериментальной работы ЦКП «СКИФ» запланировано на 2024 год, ориентировочная стоимость проекта — 37,1 млрд рублей.

Отмечается, что ЦКП «СКИФ» позволит достичь совершенно нового качества исследований в области биологии, химии, фармацевтики, машиностроении, создания новых материалов, изучения глубинных геологических процессов Земли и других планет и т. д.

Согласно указу президента, создание источника синхротронного излучения поколения «4+» должно быть завершено до 31 декабря 2023 года.

— Особенность нашего проекта — точное следование срокам. В 2024 году заработают первые 6 пользовательских станций ЦКП «СКИФ». А сейчас необходимо приложить все усилия, чтобы как можно скорее завершить формальные процедуры и приступить непосредственно к созданию источника. Следующий важный шаг — выход постановления правительства РФ о распределении финансирования, — говорит Яков Ракшун.

Правительство РФ в течение 3 месяцев должно разработать федеральную научно-техническую программу развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019–2027 годы. По словам Якова Ракшуна, концепция научно-технической программы ЦКП «СКИФ» уже готова, и она включает три принципиально важных аспекта.

— Во-первых, мы должны обеспечить бесперебойное постоянное пучковое время для пользователей из России и других стран. Во-вторых, создать гибкий инструментарий для исследований. И, наконец, разработать абсолютно прозрачную систему отбора заявок. А сама программа научных исследований сформирована конкретными задачами пользователей, — поясняет руководитель Проектного офиса.

Инфраструктура для синхротронных и нейтронных исследований в России будет включать в себя источник синхротронного излучения поколения «4+» (ЦКП «СКИФ», энергия 3 ГэВ) в Новосибирской области, прототип импульсного источника нейтронов на основе реакции испарительно-скалывающего типа в г. Протвино Московской области, Международный центр нейтронных исследований на базе высокопоточного реактора ПИК в Гатчине Ленинградской области. Также планируется проектирование синхротрона на острове Русский и модернизация Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов» в Москве.

Фото: пресс-служба ПО ЦКП «СКИФ»