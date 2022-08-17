В особой экономической зоне «Ворота Байкала» новый резидент

В особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» зарегистрировался новый резидент. ООО «Талисман Соболиная» планирует построить в Предгорном районе ОЭЗ современный гостиничный комплекс категории «4 звезды» на 93 номера с рестораном и СПА-салоном. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

—Стоимость проекта составляет 2,9 млрд рублей. Сейчас его инициатор занимается подготовкой проектно-сметной документации и оформлением земельного участка. Строительство должно начаться в следующем году, — говорится в сообщении.

ООО «Талисман Соболиная» — 16-й резидентом ОЭЗ «Ворота Байкала». Теперь общий объем привлеченных инвестиций всех проектов составляет почти 17 млрд рублей.

— Это серьезные инвестиции. Мы, со своей стороны, обеспечиваем создание на этой территории необходимой инфраструктуры. Сейчас в ОЭЗ идет строительство улично-дорожной сети с освещением и внутриплощадочных сетей электроснабжения. Важно, что на эти цели нам удалось привлечь федеральное финансирование. Важно реализовать все задуманное, проследить, чтобы подрядчики не подвели и сделали свою работу качественно и вовремя, — подчеркнул первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Он напомнил, что сегодня Байкальску уделяется особое внимание. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Иркутской области и «ВЭБ.РФ» утвердить программу социально-экономического развития Байкальска до 2040 года, предусмотрев в ней мероприятия по модернизации городской среды и системы коммунальной инфраструктуры.

Напомним, в рамках федерального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» на территории ОЭЗ ТРТ «Ворота Байкала» ведется строительство улично-дорожной сети с наружным освещением и внутриплощадочных сетей электроснабжения Предгорного района. На эти цели в 2022 году из федерального бюджета выделено 341,5 млн рублей, из областного — 253,7 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что минэкономразвития РФ подготовило проект документов для создания особой экономической зоны «Кузбасс».