Выдача льготной ипотеки под 7% на жилье в новостройках может закончиться 31 декабря

Приобрести квартиру в новостройке по сниженной ставке можно было начиная с 2020-го года. Как оказалось, это был лучший способ поддержать строительную отрасль в непростые времена пандемии. Тогда многие россияне наконец смогли решить свой жилищный вопрос.

В общей сложности было выдано около 800 000 льготных кредитов.

На вопрос, не готовятся ли новые меры по поддержке первичного рынка жилья, замглавы министерства финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что в этом нет необходимости, передает агентство «Прайм».

Напомним, максимальный размер льготной ипотеки составляет 12 миллионов рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн рублей — для остальных регионов РФ.

Ранее редакция сообщала, что в России падают продажи жилья в многоэтажных домах.