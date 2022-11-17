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В Томске создают новую подотрасль микроэлектроники

  • 17/11/2022, 11:33
производство микроэлектроники
Под нее в регионе планируют сформировать технологический кластер с участием научных центров и промышленных предприятий для производства микроэлектроники.

Развитие перспективных направлений в области мультиспектральной квантовой радиографии для решения актуальных проблем медицины, промышленности и научного приборостроения рассмотрели на круглом столе при участии губернатора Томской области Владимира Мазура. Одной из тем обсуждения было создание детекторов синхротронного излучения.

— Развитие нового направления имеет как техническое, так и экономическое значение: оно позволит создать в Томске наукоемкое высокотехнологичное производство, конкурентоспособное на глобальном рынке электронной компонентной базы. Проект может увеличить на 4% рост мирового рынка микроэлектроники, а также повысит уровень всей существующей рентгеновской медицинской аппаратуры до экспортного класса, —говорится сообщении пресс-службы правительства Томской области.

Разработка будет задействована в федеральном проекте «СКИФ». До недавнего времени микроэлектроника мультиспектральной квантовой радиографии на основе разработок томских ученых выпускалась только за рубежом.

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Владимир Мазур поручил разработать «дорожную карту» по созданию прототипов оборудования; внести предложение в топливную компанию «ТВЭЛ» государственной корпорации «Росатом» по организации промышленного производства на технологической площадке Сибирского химического комбината и других предприятий региона; а также создать новый технологический кластер с участием научных центров и промышленных предприятий региона.

В правительстве региона отмечают, что томские университеты и академические институты активно подключаются к созданию экспериментальных станций центра коллективного пользования «СКИФ». Станцию «Микрофокус» создает Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Станцию «Структурная диагностика» планирует создать томский институт сильноточной электроники СО РАН. Кроме того, шесть томских институтов участвуют в трехгодичном проекте в рамках федеральной программы по синхротронным и нейтронным исследованиям.

— Сегодня научные центры готовы взять на себя более широкий круг задач, в том числе, для решения вопросов импортозамещения и импортоопережения, — подчеркнул Владимир Мазур.

 

Ранее редакция рассказывала о том какие ниши в производстве медицинских изделий и расходников может занять российский бизнес.

Фото с сайта правительства Томской области

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Рубрики : Инновации Власть Технологии

Регионы: Томская область

Теги : производство микроэлектроники новые технологии импортозамещение


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