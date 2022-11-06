Иркутск получит более 4 млрд на ликвидацию химических загрязнений в Усолье-Сибирском

Правительство РФ выделило более 4 млрд рублей на ликвидацию химических загрязнений в Усолье-Сибирском. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в телеграм-канале правительства РФ.

— Президент поставил задачу обезвредить и ликвидировать все накопленные отходы, очистить загрязненные территории в Усолье-Сибирском в Иркутской области, — напомнил премьер. — После закрытия предприятия копившиеся десятилетиями отходы были оставлены в подземных резервуарах, из-за опасности утечек в городе был введен режим ЧС. Сейчас завершен комплекс первоочередных действий, который позволил устранить угрозу экологической катастрофы и снять режим ЧС.

Выделенные из федерального бюджета средства направят на демонтаж заводских сооружений и емкостей с накопленными отходами бывшего предприятия «Усольехимпром», а также на строительство новой системы водоснабжения и очистных сооружений. Всего предстоит очистить более 600 га.

Михаил Мишустин отметил, что после завершения работ на месте предприятия построят экотехнопарк, в котором будут созданы дополнительные рабочие места для местных жителей.

Напомним, с 2020 года корпорация «Росатом» реализует проект по возобновлению полномасштабной деятельности в промзоне города Усолье-Сибирское на площадке «Усольехимпрома» — экотехнопарк «Восток». на площадке уже работает частный технопарк, действует режим территории опережающего развития.

Ранее редакция сообщала, что «Росатом» создаст на площадке «Усольехимпрома» инжиниринговый центр.