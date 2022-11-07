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В микрорайоне «Клюквенный» ликвидировали крупную несанкционированную свалку

  • 07/11/2022, 09:05
несанкционированная свалка
В микрорайоне реализуется проект комплексного развития территории.

Прокуратурой Новосибирской области проведена проверка соблюдения законодательства об охране окружающей природной среды. Установлено, что на земельном участке в микрорайоне Клюквенный Калининского района, находящемся в собственности государственной власти Новосибирской области, расположена несанкционированная свалка мусора и твердых бытовых отходов. В связи с этим прокуратура направила в правительство Новосибирской области представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В бюджет Новосибирской области включены ассигнования в размере 1,5 млн рублей на оплату расходов по ликвидации свалки. Работы по ликвидации несанкционированной свалки завершены. Земельный участок площадью более 156 га очищен от мусора.

новостройки Новосибирска

Подрядчиков на застройку микрорайона «Клюквенный» начнут выбирать в следующем году

Напомним, до 2033 года на территории Калининского района предполагается реализовать масштабный проект жилмассива «Клюквенный». Земельный участок для его строительства был передан из федеральной в областную собственность. Как следует из мастер-плана (Подготовлен компанией депутата Законодательного Собрания, экс-собственника ГК «Стрижи» Ильи Полякова. — Ред.), представленного депутатам в октябре, из 207 га площади на 98 га предполагается разместить новостройки 3 уровней этажности, 5 школ, 3 детсада, поликлинику с подстанцией скорой помощи, спортивные, торговые центры, парки отдыха и зеленые зоны.

 

Ранее редакция сообщала, что в ближайшее время может стартовать развитие площадки аэропорта «Северный». https://infopro54.ru/news/proekt-po-massovoj-zastrojke-aeroporta-severnyj-mozhet-startovat-v-blizhajshee-vremya/

Фото пресс-службы областной прокуратуры

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Рубрики : ЦУР Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : экология прокуратура несанкционированная свалка Комплексное развитие территории


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