В микрорайоне «Клюквенный» ликвидировали крупную несанкционированную свалку

Прокуратурой Новосибирской области проведена проверка соблюдения законодательства об охране окружающей природной среды. Установлено, что на земельном участке в микрорайоне Клюквенный Калининского района, находящемся в собственности государственной власти Новосибирской области, расположена несанкционированная свалка мусора и твердых бытовых отходов. В связи с этим прокуратура направила в правительство Новосибирской области представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
В бюджет Новосибирской области включены ассигнования в размере 1,5 млн рублей на оплату расходов по ликвидации свалки. Работы по ликвидации несанкционированной свалки завершены. Земельный участок площадью более 156 га очищен от мусора.
Ранее редакция сообщала, что в ближайшее время может стартовать развитие площадки аэропорта «Северный». https://infopro54.ru/news/proekt-po-massovoj-zastrojke-aeroporta-severnyj-mozhet-startovat-v-blizhajshee-vremya/
Фото пресс-службы областной прокуратуры
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