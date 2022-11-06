Собак и кошек приравняют к сельхозживотным

В настоящее время на федеральном уровне идет работа над новой методикой учета домашних животных — кошек и собак. Их учет планируется организовать по аналогии с сельскохозяйственными животными. По мнению специалистов ветслужбы, это позволит получить более или менее объективную картину численности и домашних, и бездомных животных. Об этом специалисты управления сообщили в ходе заседания комиссии Заксобрания по экологии.

— Вносятся изменения, по которым как сельхозживотные, так собаки и кошки будут в первоочередном списке по учету, — говорит замначальника управления ветеринарии по Новосибирской области Сергей Макаров. — База не может быть какая-то субъектовая, местечковая. Должна быть федеральная база, чтобы мы могли стать полноправными участниками всех процессов.

Пока же, как следует из доклада представителей ветуправления и последующего обсуждения депутатами ситуации с безнадзорными животными и их учетом, она продолжает, что называется, «пробуксовывать». Об этом говорят и сухие статистические данные. Из ежегодно отлавливаемых почти тысячи животных только несколько десятков обретают хозяев или остаются жить в приюте. Остальные после необходимых манипуляций по обследованию и стерилизации возвращаются в привычную среду обитания. Учреждений по содержанию животных в области только три — в Новосибирске, Бердске и в Куйбышевском районе.

По приблизительным подсчетам специалистов, в настоящее время на территории области — около 4,6 тысячи безнадзорных животных.

— Существуют методики по подсчету не только безнадзорных, но и надзорных домашних животных, — говорит зампредседателя комиссии Сергей Конько. — К этим методикам не прибегаем. Скорее всего, эта цифра занижена. Либо мы методики какие-то применяем неэффективные, которые приблизительно считают. Но даже эти цифры показывают достаточно небольшой процент отлова и передачи животных собственникам. Скорее всего, поймали домашнее животное, а хозяин его разыскал и забрал.

По информации управления ветеринарии Новосибирской области, в текущем году на территории области отловлены 920 животных без владельцев, привиты от бешенства 912 отловленных животных, стерилизованы 880, в среду прежнего обитания возвращены 863, остальные переданы новым владельцам или остались на содержании в приютах.

Ранее редакция сообщала о неоднозначных инициативах по содержанию домашних животных.