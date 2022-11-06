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Собак и кошек приравняют к сельхозживотным

  • 06/11/2022, 11:20
Автор:
правила содержания животных
В надежде на упорядочивание их учета. Власти рассчитывают, что это поможет сдвинуть с места многолетние проблемы, связанные с безнадзорными животными.

В настоящее время на федеральном уровне идет работа над новой методикой учета домашних животных — кошек и собак. Их учет планируется организовать по аналогии с сельскохозяйственными животными. По мнению специалистов ветслужбы, это позволит получить более или менее объективную картину численности и домашних, и бездомных животных. Об этом специалисты управления сообщили в ходе заседания комиссии Заксобрания по экологии.

Вносятся изменения, по которым как сельхозживотные, так собаки и кошки будут в первоочередном списке по учету, говорит замначальника управления ветеринарии по Новосибирской области Сергей Макаров. База не может быть какая-то субъектовая, местечковая. Должна быть федеральная база, чтобы мы могли стать полноправными участниками всех процессов.

площадка для выгула собак

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Пока же, как следует из доклада представителей ветуправления и последующего обсуждения депутатами ситуации с безнадзорными животными и их учетом, она продолжает, что называется, «пробуксовывать». Об этом говорят и сухие статистические данные. Из ежегодно отлавливаемых почти тысячи животных только несколько десятков обретают хозяев или остаются жить в приюте. Остальные после необходимых манипуляций по обследованию и стерилизации возвращаются в привычную среду обитания. Учреждений по содержанию животных в области только три — в Новосибирске, Бердске и в Куйбышевском районе.

По приблизительным подсчетам специалистов, в настоящее время на территории области — около 4,6 тысячи безнадзорных животных.

Существуют методики по подсчету не только безнадзорных, но и надзорных домашних животных, говорит зампредседателя комиссии Сергей Конько. К этим методикам не прибегаем. Скорее всего, эта цифра занижена. Либо мы методики какие-то применяем неэффективные, которые приблизительно считают. Но даже эти цифры показывают достаточно небольшой процент отлова и передачи животных собственникам. Скорее всего, поймали домашнее животное, а хозяин его разыскал и забрал.

По информации управления ветеринарии Новосибирской области, в текущем году на территории области отловлены 920 животных без владельцев, привиты от бешенства 912 отловленных животных, стерилизованы 880, в среду прежнего обитания возвращены 863, остальные переданы новым владельцам или остались на содержании в приютах.

 

Ранее редакция сообщала о неоднозначных инициативах по содержанию домашних животных.

Фото новосибирского центра по проблемам домашних животных

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : Правила содержания животных площадка для выгула собак безнадзорные животные


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