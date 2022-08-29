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«Росатом» создаст на площадке «Усольехимпрома» инжиниринговый центр

  • 29/08/2022, 15:57
Автор:
Химическая промышленность
Кроме того, здесь планируется сформировать центр трансфера технологий.

— С 2020 года мы реализуем проект по возобновлению полномасштабной деятельности в промзоне города Усолье-Сибирское на площадке «Усольехимпрома» — экотехнопарк «Восток». Наша задача — сформировать в промзоне постоянно действующую «машинку», которая будет выдавать результаты прикладных исследований и переводить их в серийное производство на этой же площадке, — сообщил в ходе круглого стола «Реинжиниринг и импортонезависимость в химической промышленности» в рамках форума «Технопром» заместитель начальника управления по работе с регионами госĸорпорации «Росатом» Карен Малхасян. — На этом проекте мы концентрируем все наиболее эффективные инструменты и механизмы поддержки, которые предлагают Минпромторг и Минобрнауки России.

В частности, он отметил, что на площадке уже работает частный технопарк, действует режим территории опережающего развития. Госкорпорация готовит заявку на создание в промзоне инжинирингового центра, а также центра трансфера технологий.

— У «Росатома» на площадке будет свое предприятие по переработке отходов 1 и 2 класса опасности, а также по рекультивации площадки. Оно станет первым, но не самым крупным. Мы уже провели встречи с предпринимателями Усолья-Сибирского, понимаем, кому интересно развиваться, что должно быть на площадке, чтобы их заинтересовать, — поясняет Карен Малхасян. — Этим проектом мы занимаемся уже 2 года и рассчитываем, что активная деятельность будет идти до 10 лет.

Председатель СО РАН, научный руководитель Института катализа СО РАН Валентин Пармон поинтересовался, как будет организован вход на площадку для компаний-резидентов.

— Я был на площадке компании BASF под Гамбургом и знаю, как они готовились к приему резидентов из сферы малотоннажной химии. У них был создан целый квартал с инфраструктурой: вода, газ и т.д. Смогут ли в Усолье-Сибирском «Росатом» и партнеры госкорпорации создать такие условия? Чтобы резиденты могли зайти, поставить конкретный бизнес и минимизировать CAPEX (капитальные затраты), — пояснил Пармон.

Директор Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН Андрей Иванов рассказал, что именно такая модель промпарка разрабатывается всеми участниками проекта.

— Подразумеваем, что на площадке будут созданы единые трубопроводы с точками подключения. Усольская площадка хороша тем, что именно в этом формате она работала во времена СССР. Там была эстакада с кучей продуктовых наборов. Мы предполагаем, что все это будет воссоздано. Именно для этого сейчас «Росатом» создает управляющую компанию на площадке, — пояснил Иванов. — Идея состоит в том, что резидентам, как в офисе, будут сдаваться места, будет предоставляться в лизинг оборудование. Там есть единая химическая станция разгрузки и загрузки вагонов. То есть создается общая инфраструктура, позволяющая снизить затраты.

«СКТБ Катализатор» вышел на инвестсовет с инжиниринговым центром

Еще один проект «СКТБ Катализатор» одобрен на инвестсовете

Напомним, новосибирская компания, работающая в сфере мало- и среднетоннажной химии АО «СКТБ «Катализатор» уже несколько лет вынашивает проект по созданию Национального центра инжиниринга и испытаний катализаторов. В рамках проекта компания планировала создать в Новосибирске парк пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. В ценах 2019 года объем инвестиций в центр инжиниринга оценивался в 2 млрд рублей.

 

Ранее редакция сообщала, что Минпромторг РФ просят запретить импорт катализаторов, которые производят в России.

Иллюстрация — скрин с трансляции форума «Технопром»

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Рубрики : Бизнес Промышленность Технологии

Регионы: Усолье-Сибирское Иркутск

Теги : центр трансфера технологий химическая промышленность производство инжиниринговый центр


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