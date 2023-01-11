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Иркутская область стала лидером по объемам инвестиций в лесопромышленный комплекс

  • 11/01/2023, 11:38
Инвестиции в лесопромышленный комплекс
В 2022 году в отрасль вложено 28,1 млрд рублей.

В лесопромышленный комплекс Приангарья за январь-сентябрь 2022 года инвесторы вложили 28,1 млрд рублей. Об это сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. Объем инвестиций в лесопромышленный комплекс у идущей на втором месте Калужской области за тот же период прошлого года — 23,15 млрд рублей, в Республике Карелия, которая стала третьей, — 9,45 млрд рублей.

— В настоящее время Минпромторгом России в реестр включено восемь приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, реализуемых на территории Иркутской области, с общим объемом финансирования 117,5 млрд рублей. Фактически по состоянию на 1 октября вложено 114,6 млрд рублей, создано 1,9 тыс. новых рабочих мест, — отметил Владимир Читоркин, министр лесного комплекса региона.

На данный момент еще две заявки инвесторов проходят в федеральных органах власти процедуру включения в перечень приоритетных инвестпроектов в области освоения лесов. Продолжается работа с шестью инвесторами, которые планируют реализацию своих проектов на территории Иркутской области: ведется разработка концепций, а также идет согласование и местоположение лесных ресурсов, необходимых для реализации каждого проекта.

— Лесопромышленный комплекс региона по-прежнему сохраняет инвестиционную привлекательность и обеспечивает необходимый объем лесных ресурсов для реализации заявленных инвестиционных проектов, — подчеркнул Читоркин.

Отметим, что объем инвестиций крупных и средних предприятий лесопромышленного комплекса в России с января по сентябрь 2022 года превысил 139 млрд рублей, что на 15,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года, а также на 41,8% выше уровня 2020 года. Почти половина, 66,5 млрд рублей или 47,83% от общего объема всех вложений, приходится на производство бумаги и бумажных изделий.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году в Новосибирской области отремонтируют трассу на Казахстан.

Фото с сайта правительства Иркутской области

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Рубрики : Финансы Инвестиции

Регионы: Иркутская область

Теги : лесопромышленный комплекс инвестпроект


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