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Страны G7 установят два потолка цен на нефтепродукты из РФ в феврале

  • 11/01/2023, 11:27
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Страны G7 установят два потолка цен на нефтепродукты из РФ в феврале
Один потолок для продуктов, которые торгуются с премией к стоимости сырой нефти, второй — для продуктов, которые продаются с дисконтом к сырой нефти.

Как сообщает агентство  Reuters со ссылкой на официального представителя G7, введение потолка запланировано на 5 февраля, когда вступит в силу эмбарго ЕС на импорт российских нефтепродуктов. Ограничение коснется стоимости дизельного топлива, керосина и мазута. Однако на них установить потолок цен гораздо сложнее, чем на сырую нефть, так как нефтепродукты имеют большое количество разновидностей, пояснил представитель G7. Он отметил, что их цена в большинстве случаев зависит от места приобретения, а не от страны-производителя.

Напомним, что Страны G7, Евросоюз, Австралия, Норвегия и Швейцария установили потолок в $60 за баррель для сырой нефти из России, что, по оценкам вице-премьера РФ Александра Новака, может привести к снижению добычи нефти в этом году на 7–8%.

В декабре прошлого года, по данным Минфина России, средняя стоимость российской нефти марки Urals составила $50,47 за баррель. Это почти в 1,5 раза меньше, чем было в декабре 2021 года, и почти на $10 меньше, чем допускает ценовой потолок.

Министерство энергетики России, в свою очередь, допускает, что будут приняты дополнительные меры по ограничению дисконта на российскую нефть, и обещает в ближайшее время рассказать об этом более подробно.

Ранее редакция сообщала, что Путин запретил поставлять нефть из России тем, кто прописывает в контрактах потолок цен.

Фото: pexels.com — Mark Stebnicki

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : санкции потолок цен на нефть нефть


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