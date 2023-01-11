В 2023 году в Новосибирской области отремонтируют трассу на Казахстан

В 2023 году в Новосибирской области отремонтируют 40 километров автодороги до Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Территориального управления автомобильных дорог. Дорожники заменят почти 40 км покрытия, 30 из которых — в Ордынском и Кочковском районах региона. В Ордынском районе подрядчики отремонтируют 19,5 км дороги «Новосибирск – Кочки — Павлодар». В Кочковском районе заявлен будут ремонтировать участок дороги со 185 по 195 км.

В ТУАД также уточнили, что один из подрядчиков уже определен — это компания ООО «СтройСити», остальных исполнителей выберут в ближайшее время.

В план работ входит фрезеровка старого покрытия, ликвидация пучинообразования, укладка выравнивающего и основного слоя асфальтобетона, установка новых дорожных знаков, нанесение разметки.

Также на 2023 год запланирован ремонт 10 км дороги в Краснозерском и Карасукском районах.

Напомним, общая протяженности дороги «Новосибирск – Кочки — Павлодар» в пределах РФ составляет 431.06 км. Она проходит по территории Новосибирска, Новосибирского, Ордынского, Кочковского, Краснозёрского, Карасукского районов.

Ранее редакция сообщала о том, что качество компаний-подрядчиков — одна из главных проблем дорожного ремонта в Новосибирске.