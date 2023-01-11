Уехавшие россияне спровоцировали панику на рынке жилой недвижимости ОАЭ

Основная причина повышения стоимости жилья в Дубае в беспрецедентном притоке россиян, пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании CBRE Group. Руководитель отдела исследований CBRE Таймур Хан уточняет, что в большинстве случаев приобреталась недвижимость уровня люкс.

Около 100 тысяч сделок с недвижимостью было совершено по итогам прошлого года, что превысило рекорд, установленный в 2009 году, когда эксперты зафиксировали 81 тысячу таких сделок.

При этом число договоров об аренде жилья выросло на 11% в 2022 году по сравнению с годом ранее, что отражает прирост жителей города.

— Это самое большое количество продаж за всю историю, отчасти потому, что предложение новых домов увеличивается, а также потому, что спрос был сильным, — сообщил агентству Таймур Хан.

Отмечается, что во всем цивилизованном мире тренд на недвижимость был отрицательным, стоимость жилья снижалась на фоне роста процентных ставок и все более мрачных экономических перспектив, однако в Дубае рынок жилья только вырос.

Ранее сообщала, что спикер Госдумы Вячеслав Володин считает правильным повысить налоги для покинувших страну россиян.

Фото: pexels.com — Alena Darmel