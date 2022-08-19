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В Новосибирске планируют создать студенческий технопарк

  • 19/08/2022, 14:06
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технопарк в Новосибирске
В перспективе он разместится в новой очереди большого Академпарка, а пока студентов будут консультировать действующие профильные резиденты.

В рамках форума «Технопром-2022», который пройдет в Новосибирске на следующей неделе, победители конкурса студенческих стартапов из Новосибирской области встретятся с министром науки и образования Российской федерации Валерием Фальковым. Об этом сообщила на пресс-конференции замгубернатора области Ирина Мануйлова. Она отметила, что в регионе в числе победителей конкурса — 31 студент из НГТУ, НГТУ и других вузов города.

— В этом году конкурс был проведен впервые в рамках национального проекта «Наука и университет». Мы не ожидали, что от региона будет столько победителей, — подчеркнула она. — Согласно условиям конкурса проекты, признанные самыми успешными, получат по 1 млн рублей на реализацию. Такая возможность у студентов появилась впервые. На встрече с министром будет живой диалог, победители выскажут свои опасения. Мы понимаем, что эти ребята должны получать сопровождение со стороны университетов, которые помогали им оформлять проекты и несут определенную ответственность за то, чтобы проекты были реализованы.

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Ирина Мануйлова также констатировала, что в регионе назрела необходимость создания студенческого технопарка.

— Мы понимаем, что для реализации проекта студентам потребуется сопровождение, хотя бы минимальные бухгалтерские, программные продукты, так как любые бюджетные деньги — это ответственность. Кроме того, любой бизнес-проект требует советов знающих людей. Идеальная модель, когда студенческий технопарк будет расположен рядом с большим технопарком Академгородка, — говорит она. — Сейчас мы начали строить вторую очередь Академпарка, в перспективе — третья. Пока студенческий технопарк — это проект, не проработанный с точки зрения финансовых возможностей. Но дорогу осилит идущий, и мы приступаем к его разработке.

Пока, по ее словам, победители конкурса будут получать сопровождение по своим стартапам в центрах трансфера технологий НГУ, НГТУ, а также со стороны взрослых резидентов Технопарка по направлениям. В сентябре на площадке Академпарка для студентов пройдет акселератор, чтобы помочь включиться в проект.

 

Ранее редакция сообщала, что в рамках форума «Технопром» на Сибирской венчурной ярмарке пройдут курсы для бизнес-ангелов. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области 

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Рубрики : Инновации Бизнес Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : технопарк в Новосибирске студенты стартап инвестиции


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