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«Искитимцемент» поделился опытом повышения экологической безопасности производства в рамках обсуждения федерального проекта «Чистый воздух»

  • 25/05/2023, 12:14
«Искитимцемент» поделился опытом повышения экологической безопасности, федеральный проект «Чистый воздух»
17 мая управляющий директор АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») Владимир Скакун принял участие в совещании по вопросам проведения промышленными предприятиями г. Искитима мероприятий для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Собрание, состоявшееся в городской администрации, объединило представителей проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология», министерства природных ресурсов Новосибирской области, администрации г. Искитима, а также руководителей промышленных компаний.

Напомним, федеральный проект «Чистый воздух», стартовавший в 2018 году, призван уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу. Изначально в него вошли 12 городов, вскоре добавятся еще 29, в том числе Искитим. Проект планируется реализовать до 2030 года. На первом этапе предстоит провести расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, на основании которых будет подготовлен комплексный план снижения выбросов. В ходе эксперимента до 1 сентября 2023 года города-участники должны предоставить исходные данные для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха.

На совещании начальник управления использования природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Стукалин рассказал о проведенной в Искитиме предварительной работе, заместитель руководителя проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Михаил Щербаков – о подготовке мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в рамках реализации проекта на период до 2030 года.

«Искитимцемент» поделился опытом повышения экологической безопасности, федеральный проект «Чистый воздух»

Управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун поделился опытом, накопленным компанией в ходе реализации экологических проектов. АО «Искитимцемент» осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с требованиями природоохранного законодательства. В 2019 году завод в числе первых в стране получил комплексное экологическое разрешение. Неотъемлемой частью данного документа является программа повышения экологической эффективности (ППЭЭ). В настоящее время проведено два мероприятия из шести, предусмотренных программой. Завершена реконструкция вращающейся печи № 9 – место прежней системы циклонной очистки занял современный рукавный фильтр. Оборудование способно улавливать до 99,9% загрязняющих веществ. Кроме того, в результате замены газовой горелки достигнуто значительное снижение выбросов оксидов азота (NОx) в отходящих печных газах. Оба проекта из ППЭЭ реализованы в период с 2020-го по 2022 год. Затраты составили около 330 миллионов рублей (без учета НДС).

«В результате этого удалось достичь снижения выбросов на 2261 тонну, – констатировал Владимир Скакун. – Принятие аналогичных мер в период с 2023-го по 2030 год также приведет к значительному сокращению выбросов. В планах – внедрение решений, предписанных программой повышения экологической эффективности, и реализация проектов по замене низкоэффективного оборудования. Мероприятия направлены на улучшение качества природной среды, создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах проживания населения, его работы и отдыха».

Фото предоставлено пресс-службой компании

Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : экология Чистый воздух Владимир Скакун АО «ХК «Сибцем» АО «Искитимцемент»


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