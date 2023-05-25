Мощи Георгия Победоносца везут в Новосибирск

С 13 по 15 июня 2023 года в Новосибирске для верующих будет выставлен ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца. Он считается покровителем русского воинства. Мощи святого привезут в Новосибирск в рамках акции «Всероссийский молебен о Победе», который объединит 100 городов в 89 субъектах Российской Федерации.

– Во время следования святыни по просторам нашей страны духовенство и миряне Русской Православной Церкви будут сугубо молиться о военнослужащих Российской армии и всех защитниках Отечества нашего, – сообщает Новосибирская митрополия.

Акция началась в мае этого года, завершится в сентябре.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске начались конфликты из-за грядущего строительства 15 православных часовен и церквей. Лидером по строительству культовых сооружений стал Ленинский район Новосибирска.