Обвиняемого в госизмене новосибирского физика Анатолия Маслова начнут судить 1 июня

На сайте Санкт-Петербургского городского суда в карточке уголовного дела, фигурантом которого является новосибирский ученый Анатолий Маслов, появилась дата первого заседания. Рассматривать дело о госизмене начнут 1 июня 2023 года. Накануне суд продлил Анатолию Маслову содержание под стражей.

Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолий Маслов был арестован по подозрению в госизмене летом 2022 года. Он стал вторым новосибирским ученым, которого задержали по этой статье УК РФ. Маслов подозревается в передаче данных, связанных с гиперзвуком, и представляющих государственную тайну. Сразу же после ареста его увезли в Москву, где поместили в «Лефортово».

Маслов награжден первой премией имени академика Петрова, первой премией и золотой медалью имени Жуковского. Под руководством ученого защищено 8 докторских и 11 кандидатских диссертаций. Маслов является ведущим специалистом в области динамики вязкого газа, а основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика.

Напомним, что за последний год трое ученых-аэродинамиков института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН)— Анатолий Маслов, Александр Шиплюк и Валерий Звегинцев — были арестованы по подозрению в государственной измене (статья 275 УК РФ).

По аналогичной статье был задержан и Дмитрий Колкер, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета НГУ. Спустя несколько дней после ареста он умер от онкологии.

Сотрудники Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН обратились с открытым письмом, в котором ученые просят защитить науку от краха.