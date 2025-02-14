«Искитимцемент» посетили представители Росстандарта

В АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») побывала делегация Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
В составе делегации на предприятии присутствовали заместитель главы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин, исполняющий обязанности руководителя Восточного межрегионального территориального управления Андрей Кучма, а также Денис Загарин, заместитель генерального директора и директор научно-исследовательского центра ФГУП «НАМИ» по испытаниям и доводке автомототехники. Кроме того, в мероприятии приняла участие Дарья Мартынкина, исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ».
В рамках визита прошло совещание, на котором обсуждались важные вопросы, включая планирование эксперимента по государственному контролю за соблюдением обязательных требований к производству ряда строительных материалов, таких как цементы и бетоны, в период с сентября 2024 года по сентябрь 2026 года.
Далее была организована экскурсия по предприятию. Делегаты посетили смотровую площадку Чернореченского карьера и ознакомились с основными производственными цехами, где были представлены действующая автоматизированная система управления технологическими процессами и современное оборудование. В лаборатории и техническом контроле АО «Искитимцемент» особое внимание привлекли высокоточные приборы и организация хранения арбитражных проб. Представители цементного завода подчеркнули важность постоянной модернизации производства для поддержания высокого качества продукции.
Посетители высоко оценили производственные возможности АО «Искитимцемент».
— Цементная отрасль является одной из основополагающих элементов строительного комплекса России, и ее развитие существенно влияет на общие тенденции и прогнозы в этой сфере. Качество цемента играет ключевую роль в строительстве, особенно когда речь идет о реализации крупных инфраструктурных и социальных проектов. Процесс производства цемента сложен и включает в себя множество высокотехнологичных этапов. В Искитиме мы стали свидетелями строгого соблюдения всех действующих норм и эффективной организации, направленной на поддержание стабильно высокого качества продукции, — отметил заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин.
Фото предоставлено АО «Искитимцемент». Автор фото: Екатерина Абибула
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