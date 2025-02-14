Автоподставщики обманули страховщиков в Новосибирске на несколько миллионов рублей

В Дзержинский районный суд Новосибирска направлено уголовное дело о мошенничестве в сфере автострахования в отношении группы, состоящей из 14 человек. Как сообщили в областной прокуратуре, они обвиняются в совершении 13 преступлений.

По версии следствия, в период с января по апрель 2023 года автоподставщики за счет инсценировки ДТП похитили денежные средства 5 страховщиков на сумму более 4,3 млн рублей. Имущество обвиняемых на сумму более 11 млн рублей арестовано. После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Дзержинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в октябре 2024 года сотрудники Министерства внутренних дел, действуя совместно с бойцами Росгвардии, провели спецоперацию и задержали семерых жителей Новосибирской области в возрасте от 26 до 47 лет, подозреваемых в серии мошеннических действий в сфере автострахования. Убыток, причиненных страховщикам, оценивался в 2 млн рублей.

В октябре Центральный районный суд Новосибирска также начал рассматривать уголовное дело организованный группы автоподставщиков, состоящей из 10 лиц. В целом за несуществующие ДТП группа получила более 2,9 млн рублей.

Стоит отметить, что Новосибирская область с 2016 года входит в красную зону по мошенничеству в ОСАГО. По данным Сибирского ГУ ЦБ, индикатор неоднократности убытков в регионе является самым высоким по стране — на 1 июля 2024 года он составил 19,4%, что в 4 раза выше среднероссийского значения.

Ранее редакция сообщала о том, что для борьбы с мошенничеством в страховании в Новосибирске нужны кардинальные решения. Пока мошенники считают, что вести деятельность в регионе комфортно.