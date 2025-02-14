Сообщение о побоях в детском саду Новосибирска проверяет прокуратура

Родители детей из ясельной группы утверждают, что воспитатель обращается с малышами жестоко. Они установили в одной из детских кабинок диктофон, который зафиксировал, как воспитатель кричит на детей. Кроме того, на записи были слышны шлепки, нецензурная брань и детский плач.
В телеграм-канале «АСТ-54 black» был опубликован пост, в котором одна из мам рассказала о том, что её ребёнок пострадал от действий воспитательницы, которая била его головой о диван.
После того как родители обратились в департамент образования городской администрации, воспитательницу уволили по статье за «аморальный поступок». Однако мамы детей намерены добиться для неё более строгого наказания.
В областной прокуратуре сообщили, что прокуратура Ленинского района Новосибирска начала проверку по фактам жестокого обращения с детьми в детском саду «Подснежник». Сотрудники надзорного ведомства намерены оценить, как в детском саду соблюдаются требования законодательства об образовании, а также работу его руководителя с учётом выявленных нарушений.
— При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура проконтролирует устранение сбоев «СберТройки». Ведомство также взяло под контроль расчет с перевозчиками за льготных пассажиров.
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