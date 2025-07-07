«Искитимцемент» заменил редуктор главного привода цементной мельницы

АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») завершило замену редуктора главного привода цементной мельницы № 6 в цехе «Помол». Проект был реализован в рамках подготовки к пиковому строительному сезону и позволяет повысить уровень надежности и стабильности работы данного мельничного агрегата. Модернизация оборудования была реализована за 9 месяцев.

Инициаторами проекта выступило техническое управление АО «ХК «Сибцем».

За процессом замены редуктора следили представители компании-изготовителя. Они подтвердили высокое качество работ и дали разрешение на ввод оборудования в эксплуатацию.

По словам управляющего директора АО «Искитимцемент» Владимира Скакуна, модернизация оборудования является важнейшим условием обеспечения стабильной работы предприятия и достижения высоких производственных результатов.

Программа по обновлению редукторного парка предприятий АО «ХК «Сибцем» рассчитана на пять лет. В 2020 году на мельнице № 2 заменили на более современную модель устаревшего редуктора Д-3600. В 2024 году на цементной мельнице № 3 был установлен новый цилиндрический редуктор.