Новосибирцы в среднем получают зарплату в размере 81 тысячи рублей

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (по предварительным данным, включая налоги (от 13%) и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации (от 30%) в Сибири в январе – апреле 2025 года составила 81380 рублей. Об этом сообщил Новосибирскстат. При этом самые высокие зарплаты у красноярцев — 98432 рубля, самые низкие — у жителей Алтайского края 59009. В Новосибирской области по итогам 4 месяцев средняя номинальная зарплата на рынке составляла 81087 рублей.

Если посмотреть на ситуацию в отраслевом разрезе, то в Новосибирске самые высокие зарплаты у специалистов, занятых в области информатизации и связи — 154949 руб. На втором месте работники компаний финансовой и страховой сферы — 131590 руб. На третьем занятые в сфере добычи полезных ископаемых (96903 руб).

Меньше всего, по крайнее мере официально, зарабатывают специалисты, предоставляющие различные услуги — 55279 руб. На втором месте сотрудники гостиниц и общепита — 57630. На третьем — специалисты, занимающиеся операциями с недвижим имуществом (59719).

Напомним, что в общепит и гостиничные бизнес работодатели в последнее время активно привлекают подростков до 18 лет. Операции с недвижимостью после повышения ключевой ставки в конце прошлого года находятся практически на нулевой отметке. Многие риэлторы на форумах говорят о том, что за месяц нет ни одной сделки по купле\продаже квартир. Сделки по коммерческой недвижимости также стагнируют.

Что касается услуг, то здесь работает большинство зарегистрированных в регионе самозанятых. Чисто технически, они могут отражать в налогах не всю сумму своих доходов, пояснили редакции Infopro54 участники рынка.

Напомним, рынок труда Новосибирской области сегодня одновременно испытывает кадровый голод и зарплатный потолок. Компаниям по-прежнему требуются сотрудники. На одного жителя региона в среднем приходится по 23 открытые вакансии. При этом, у большинства предпринимателей уже нет возможности повышать им вознаграждение, чтобы переманить у конкурентов.

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